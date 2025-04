La guerra comercial de Trump podría hacer perder u$s 1.000 millones a Argentina

La guerra comercial entre Estados Unidos y China y el anuncio de más oferta de petróleo de los países de la OPEP provocaron un derrumbe del precio internacional del barril. Antes de los anuncios de aranceles de Donald Trump, el precio del petróleo se ubicaba entre los 75 y 80 dólares. Luego de la guerra de aranceles cotiza cerca de los 60 dólares. Incluso, por momentos se sitúa por debajo de ese nivel.

En una entrevista con El Destape, Luciano Fucello, country manager de la consultora internacional del sector petrolero NCS Multistage, advirtió que si el precio del barril de crudo se mantienen bajo habría una reducción de alrededor de US$ 1.000 millones de la balanza comercial energética del país, estimada por el gobierno antes de los anuncios de Trump en u$s7.500 millones. Además, Fucello analizó el impacto de la caída del petróleo en Vaca Muerta y en las áreas convencionales de Chubut y Santa Cruz.

- ¿Por qué bajó la cotización internacional del barril?

- Hay dos factores, uno muy evidente que es la guerra comercial entre EEUU y China. Estamos viendo una negociación basada en tarifas en niveles sin precedentes y con mucha incertidumbre. Esto genera temores de una recesión global y termina impactando en la demanda de crudo. Hay que hacer una aclaración. Todo esto no significa que se deja inmediatamente de comprar crudo y combustibles en los surtidores. Lo que cae en realidad son los contratos a futuro. Los mercados van asegurando su demanda con contratos para los próximos meses en base a lo que planifican para su producción. Esos contratos futuros son los precios que vemos del barril.

El otro factor que generó la baja del crudo fue que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados anunciaron que a partir de mayo comienzan a incrementar su producción. Va a haber más oferta en el mercado.

- ¿Por qué la OPEP definió aumentar la producción de petróleo?

- La OPEP va a incrementar la producción en mayo, junio y julio por un total de 411.000 barriles de petróleo por día (bdp). En 2023 la OPEP había decidido reducir la oferta de manera voluntaria en 2,2 millones de bpd. El objetivo de la OPEP en 2023 era aumentar el precio y lo lograron. Pero, en la actualidad, el market share (cuota de mercado) de la OPEP+ (14 países miembro estable más aliados como Rusia, el tercer productor de crudo del mundo) se vio reducido porque los precios al alza dieron lugar a que países productores que no son de la OPEP (por ejemplo Estados Unidos) aumentaran su producción con beneficios por los precios relativamente altos. Todo esto generó que los países de la OPEP sufrieran una caída de su participación en el mercado. Para la OPEP, subir o bajar la producción es un mecanismo muy fino de mover el precio a dónde ellos quieren, pero en los últimos años no les fue tan fácil como en décadas anteriores.

- ¿Crees que la tendencia a la baja va a seguir o se frena en el orden de los 60 a 65 dólares el barril?

- Es muy difícil de decir en este momento, hay que ver cómo evolucionan las tensiones entre Estados Unidos y China y, además, cómo va impactando la decisión de la OPEP. En principio, se espera que el precio del petróleo se mantenga en estos niveles o baje en los próximos meses. Hay mucha incertidumbre. Goldman Sachs anticipaba un barril a 69 dólares para 2025. Pero ahora eso es muy difícil de responder con algo de certeza.

- ¿Cómo impacta la baja del petróleo en la Argentina?

- Por el lado del convencional, en un marco de desprendimiento de las áreas maduras de YPF dan lugar a nuevas empresas que toman estos activos (ubicados en provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza). El costo de producción del barril de estas áreas convencionales, que se denomina costo Opex, está entre 25 y 50 dólares. Solamente sacarlo. Después tenemos los gastos adicionales. En estos yacimientos maduros, el precio de venta del barril está muy cerca del Opex y esto prácticamente no da margen de ganancia. Va a costar más producir en las áreas convencionales casi lo mismo que lo que se va a obtener por las ventas. Entonces las empresas que están en la industria petrolera convencional podrían perder plata. El impacto fuerte puede ser en Chubut y en Santa Cruz, que a su vez tiene un Opex más alto todavía.

En los no convencionales, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, dijo que Vaca Muerta aguanta con un precio internacional del barril a 45 dólares. Esto va de la mano con los costos de producción (Opex) de Vaca Muerta que son muy bajos, ya que son de alrededor de los 5 dólares, cuando en los convencionales puede ser de hasta 50 dólares.

Sin embargo, no es así analizando los pozos en Vaca Muerta y la infraestructura para el tratamiento del crudo y el transporte, que son mucho más caros, aunque tienen niveles de producción mucho más altos y los tiempos de repagos son mucho más cortos. Según Marín, un barril a 45 dólares Vaca Muerta es rentable para YPF, aunque esto no es así para las otras empresas, porque no todos tienen el mismo volumen ni la modalidad “factoría” en la producción de petróleo como tiene YPF en Vaca Muerta. En las demás petroleras el break even (precio de umbral de rentabilidad) se ubica más en el orden de los 60 dólares, parecido a los no convencionales de Estados Unidos. Más allá de que YPF pueda sostener un precio internacional a 45 dólares, las otras empresas en Vaca Muerta van a estar comprometidas.

- ¿Y en las cuentas de la balanza comercial argentina cómo puede impactar?

- A nivel macro, los precios bajos del petróleo van a reducir las expectativas en la Argentina de US$ 7.500 millones de balanza comercial energética positiva para este año. Este número era con un barril a 75 dólares, pero con un precio más bajo se va a reducir la balanza. Según estimaciones, el impacto podría ser de una reducción de US$ 1.000 millones en la balanza comercial energética de 2025. Todo esto es muy variable, recién terminamos el primer trimestre del año. El impacto en el sector petrolero no va a ser en los niveles de productividad, porque seguramente va a seguir creciendo la producción en Vaca Muerta. Pero a nivel macro si va a haber un impacto con los precios bajos del petróleo.

- ¿Puede haber un impacto en el precio de los combustibles en la Argentina?

- Hace poco los estacioneros dijeron que el precio del combustible en el país estaba 20% por debajo de lo que deberían estar. Las refinerías se mueven entre el precio del barril y el precio que está cuasi regulado como son los combustibles en los surtidores. Los combustibles tienen un impacto social e inflacionario, que en este momento es clave para el gobierno, es muy difícil que las naftas se ajusten a lo que deberían estar. Una recomposición del 20% del precio en surtidor no va a pasar, obviamente. Ahora, si los precios bajos del barril de petróleo se mantienen por un tiempo prolongado, quizá se plantee una baja en los surtidores.