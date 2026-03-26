Combustibles: el barril de petróleo a más de u$s100 pone más presión a la inflación

El precio de los combustibles en la Argentina podría continuar aumentando en abril porque el precio internacional del barril de petróleo sigue cotizando por arriba de los 100 dólares. Si bien en lo que va de marzo se registraron subas del orden del 15% en promedio en los surtidores, la escala del crudo presiona todavía más al sector de refinación local. La guerra en Medio Oriente lleva casi un mes. Durante todo marzo el precio del petróleo pasó de una relativa calma previa al inicio de los bombardeos de Estados Unidos a Irán el 28 de febrero, con una cotización entre 65 y 70 dólares, a ubicarse en 108 dólares por barril, marca a la que llegó este jueves.

La suba de más del 50% en el precio del barril Brent, de referencia para la Argentina, presiona al mercado local. En el sector petrolero creen que la suba es transitoria y que no va a permanecer en este nivel durante el resto del año. Sin embargo, en el sector miran de reojos las pizarras porque el precio del crudo no baja y siguen pasando los días. Si las empresas que refinan petróleo y comercializan combustibles en el país quisieran recuperar a partir de abril el atraso de precios respecto de la disparada del petróleo, los surtidores tendrían que registrar una nueva suba de -al menos- otros 15%.

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YPF fue la empresa que menos aumentó los precios. El resto de las marcas ya tienen la mayoría de las pizarras con los precios de las naftas y gasoil súper y premium superando los 2.000 pesos por litro.

Paridad de exportación

En el gobierno afirman que no van a intervenir sobre el precio de los combustibles ni acordar un precio interno de comercialización del barril de petróleo entre productores y comercializadores. Es decir, la Casa Rosada descarta establecer un barril criollo que permita un margen de rentabilidad para el sector y, al mismo tiempo, que no se disparen los precios internos.

La Ley Bases, que modificó la Ley de Hidrocarburos (N° 17.319), habilitó que el país vaya a una política de paridad de exportación (export parity), que implica que lo que recibe un productor de petróleo local esté en paridad con lo que recibe por exportar. El problema es que si los precios del petróleo continúan por arriba de los 100 dólares, los combustibles podrían convertirse en un factor de presión relevante para una disparada de la inflación, uno de los principales miedos económicos de Javier Milei. En el equipo económico a cargo de Luis Caputo cruzan los dedos para que el crudo baje.

El banco Morgan Stanley publicó un informe donde recalibró las estimaciones para 2026 del precio del crudo, que a principios de año lo ubicaban en los 55 dólares. La entidad ahora prevé que el crudo se instalará en la franja de los 89 a 90 dólares por barril Incluso no descarta que se mantenga por un período en los 100 dólares..

Salvo por una baja del precio por distintos anuncios de un acuerdo con Irán –hasta el momento fallido- que hizo Donald Trump, donde el barril cayó a 95 dólares, lo cierto es que la cotización internacional del petróleo se mantiene por arriba de los 100 dólares desde el 12 de marzo, cuando se agudizó el conflicto por el cierre en los hechos del estratégico Estrecho de Ormuz.

Por este motivo, una de las preguntas que se hacen en el sector de refinación es cuánto tiempo se puede no incrementar los precios de los combustibles con un barril que va a entrar en la tercera semana con un precio por encima de los 100 dólares.