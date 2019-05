Con casi el 55% de votos, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, logró la reelección en las urnas y aclaró que la contundente victoria del peronismo cordobés no puede ser la base para realizar alguna conclusión sobre las próximas elecciones presidenciales. A su vez, remarcó que su espacio pertenece a “un peronismo federal, republicano y democrático”.

El candidato por Hacemos Córdoba le sacó una diferencia muy grande a su contrincante de Cambiemos Mario Negri, mientras que en tercer lugar quedó el candidato radical, Ramón Mestre.

Con un discurso desapegado de la discusión del peronismo a nivel nacional, Schiaretti advirtió: “Las urnas siempre dejan un mensaje y el mensaje que ha dejado el pueblo cordobés es que ésta fue una elección municipal y provincial que nada tiene que ver con las próximas elecciones nacionales”.

“Los cordobeses podemos elegir un intendente perteneciente a un partido y un gobernador que pertenezca a otro espacio y un presidente que no pertenezca al mismo partido. Por eso, es apresurado sacar conclusiones sobre las próximas elecciones presidenciales sobre la base de los resultados de Córdoba”, aseveró.

A pesar de que Unidad Ciudadana bajó a su candidato a gobernador, Pablo Carro, para sumar a la victoria de Schiaretti; el gobernador cordobés disparó: “Lo que dejó el mensaje del pueblo de Córdoba en las urnas es que cuando los cordobeses elegimos gobernador o intendente, los de afuera son de palo”.

“El otro mensaje es que los cordobeses queremos la moderación, valoramos y apoyamos la moderación. No queremos la grieta que tanto daño hace a la Argentina y algunos piensan que les puede servir para ganar elecciones pero no para gobernar y Córdoba demostró que tampoco les sirvió para ganar”, sentenció.

Durante su alocución, Schiaretti le dedicó la victoria a su compañero y ex gobernador, José Manuel De la Sota y destacó la victoria del peronismo en Córdoba capital; ya que, desde 1973 que gobernaba el radicalismo.

“Los peronistas que formamos parte de esta coalición somos y pertenecemos al peronismo federal democrático y republicano. Estamos convencidos que no habrá república en Argentina sin el peronismo y no habrá futuro para el peronismo en argentina si no es republicano”, concluyó.