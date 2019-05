Alberto Fernández recordó la frase que le dijo Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia

En medio del primer acto elector de la fórmula presidencial de Unidad Ciudadana-PJ, el precandidato presidencial Alberto Fernández compartió con los presentes las palabras que le dijo Néstor Kirchner cuando le tomó juramento para sumir como jefe de gabinete de su gobierno en el año 2003.

“En el momento que Néstor me toma juramente, nos abrazamos y me dice algo al oído y yo le contesto. Nunca me olvidé de lo que nos dijimos”, comenzó relatando el dirigente peronista.

Y completó: “Cuando me abrazó yo le dije: ‘Llegamos. Viste que llegamos’. Y Néstor me respondió: ‘No llegamos, estamos empezando y ponete a trabajar´”.

“La verdad que fueron cuatro años y medio maravillosos de mi vida que me enfrentaron al enorme desafío de sacar a los argentinos de los peores de los pozos que es la pobreza y la marginalidad”, enfatizó Alberto Fernández.