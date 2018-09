SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Hugo Moyano destacó este miércoles que, "si se puede acordar un candidato ganador", apoyaría una eventual candidatura de la Cristina Kirchneren las elecciones de 2019.

En diálogo con A Dos Voces, el dirigente camionero aseguró: “Voy a apoyar al candidato que logremos que tenga la mayoría en el peronismo. Lo voy a poyar sea quien sea. Si podemos acordar un candidato que logre terminar con este desastre voy a apoyarlo. Si es Cristina, la voy a apoyar, si se elige por mayoría”.

“Todo lo que hace le causa más prejuicio a la sociedad, a los que menos tienen. Hay mucha gente muy preocupada en el Gobierno y en particular el. No está acostumbrado. Es un niño bien que no está acostumbrado a que le digan que no”, agregó.

“La situación económica está muy delicada, dramática en algunos casos. Las criaturas y ancianos sufren. Macri se quiere rajar por la impotencia que tiene de no poder dar respuesta a nada", finalizó.