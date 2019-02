Elecciones 2019: Duhalde pidió un "gran acuerdo económico y social"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex presidente Eduardo Duhalde insiste en que Roberto Lavagna es el mejor candidato para competir en las próximas elecciones contra Mauricio Macri. Asimismo, reveló que le llegaron mensajes desde el entorno de Cristina Kirchner sobre su planteo.

"Hace un tiempo, Cristina me envió algunos mensajes por intermedio de sus amigos, y en uno de ellos me decía que no veía mal lo de Lavagna", lanzó en diálogo con La Nación.

En la misma nota, el dirigente peronista afirmó que mantiene diálogo con el economista de ultraderecha José Luis Espert, con el diputado aliado de Cambiemos Alfredo Olmedo, el radical Ricardo Alfonsín, el diputado Martín Lousteau y hasta con la izquierda. Cree que en el próximo gobierno es necesaria una "gran coalición" con "mayorías parlamentarias". Un "gran acuerdo económico y social" convocado por "todas las iglesias" y los credos, católicos, evangélicos, judíos y musulmanes.

Consultado sobre si está definido que el candidato a presidente es Lavagna, lanzó: "No. Para mí, es Roberto. Puede aparecer otro. Para mí, el candidato es él, por razones muy claras, se ha llevado muy bien con todo el mundo".

Lavagna afirmó esta semana que no piensa competir en unas PASO y que no tendrá una definición sobre su futuro político hasta mitad de año. "Hasta esa época estamos tratando de armar esto [una gran coalición]. Si no se arma, soy el primero que le digo a Roberto: 'No te presentes'", consideró.