Inmaculada es el filme más visto en HBO Max en este momento.

HBO Max tiene como la película más vista del momento en su ranking a Inmaculada (en inglés, Immaculate). Se trata de un filme estadounidense de terror psicológico que cuenta con la dirección de Michael Mohan y un guion a cargo de Andrew Lobel.

El elenco está encabezado por Sydney Sweeney y lo completan Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli y Simona Tabasco. Por otro lado, la producción tuvo su primera proyección el 12 de marzo de 2024 en el festival South by Southwest, donde despertó gran interés, y luego llegó a las salas de cine de todo el mundo el 22 de marzo del mismo año, con distribución de la compañía Neon.

La historia de esta película que arrasa en HBO Max se basa en Cecilia, una joven profundamente creyente, recibe la propuesta de integrarse a un prestigioso convento ubicado en una zona rural de Italia. Sin embargo, lo que en un principio parece un refugio espiritual ideal comienza a tornarse inquietante, cuando descubre que detrás de la fachada de armonía y devoción se ocultan oscuros y perturbadores misterios.

El proyecto comenzó a tomar forma en octubre de 2022, cuando se confirmó la incorporación de Sydney Sweeney al film, no solo como protagonista sino también como productora a través de su sello Fifty-Fifty Films. Meses más tarde, en febrero de 2023, el elenco se amplió con la suma del resto del casting.

Inmaculada.

Elenco completo de la película Inmaculada

Sydney Sweeney como sor Cecilia Jones.

Isabel Desantis como Cecilia joven.

Álvaro Morte como Padre Sal Tedeschi.

Benedetta Porcaroli como sor Gwen.

Dora Romano como Madre Superiora.

Giorgio Colangeli como Cardenal Franco Merola.

Simona Tabasco como sor Mary.

Una opción en Netflix para ver en una tarde libre

Dentro del ranking de lo más consumido en Netflix sobresale Agatha Christie: Las siete esferas, una serie inspirada en la novela que la célebre escritora publicó en 1929. La propuesta recupera la esencia clásica del policial británico, con una historia atravesada por el suspenso, enigmas constantes y vueltas inesperadas que mantienen la atención desde el comienzo.

La producción reinterpreta este relato emblemático del universo de Christie para un público contemporáneo, fusionando la ambientación de época con una narración dinámica y moderna. La adaptación estuvo a cargo de Chris Chibnall, cuenta con las actuaciones protagónicas de Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman, y fue dirigida por Chris Sweeney.