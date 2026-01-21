Impuesto a las Ganancias: a partir de qué monto paga un trabajador en enero 2026

ARCA: cuánto se paga de Ganancias en enero

Con la publicación del índice de inflación de diciembre, se activó la actualización automática de los parámetros del Impuesto a las Ganancias, que regirá durante el primer semestre de 2026. El ajuste modifica los mínimos no imponibles y los valores desde los cuales los empleadores deben comenzar a retener el tributo sobre los salarios de los trabajadores en relación de dependencia.

El impuesto no alcanza a todos los asalariados. Solo quedan comprendidos aquellos cuyos ingresos superan un determinado piso, que varía según la situación familiar del contribuyente. El cálculo se realiza sobre el salario bruto, del cual luego se deducen los aportes previsionales obligatorios y las deducciones personales admitidas por la normativa.

Monto a pagar de Ganancias

ARCA: desde qué salario se paga Ganancias en 2026

De acuerdo con las proyecciones elaboradas por especialistas tributarios y tomando como base la actualización por inflación, entre enero y junio de 2026 comenzarán a tributar Ganancias los trabajadores que superen los siguientes niveles de ingresos:

Trabajador soltero sin hijos: paga Ganancias si su remuneración bruta supera los $2.998.725 mensuales , lo que equivale a un ingreso neto aproximado de $2.488.942 .

Trabajador soltero con un hijo: el impuesto se aplica cuando el salario de bolsillo supera los $2.692.757 .

Trabajador soltero con dos hijos: el umbral neto se ubica en $2.896.573 .

Trabajador casado con dos hijos: comenzará a tributar si su ingreso neto supera los $3.300.726.

Estos valores surgen de la aplicación del ajuste semestral por inflación, aunque todavía resta la publicación oficial de las nuevas tablas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Ganancias: cuánto se paga en enero

Cómo funciona la actualización por inflación

La legislación vigente establece que tanto los mínimos no imponibles como las escalas del Impuesto a las Ganancias se actualicen dos veces por año, en función de la inflación acumulada. El objetivo es evitar que los aumentos salariales nominales, producto de la inflación, hagan que más trabajadores queden alcanzados por el impuesto sin una mejora real en su poder adquisitivo.

La inflación de diciembre de 2025 fue del 2,8%, lo que permitió aplicar un ajuste cercano al 14,2%, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor del segundo semestre del año pasado. Ese mismo porcentaje se utilizó para actualizar otros parámetros impositivos.

Qué pasa hasta que ARCA publique las nuevas tablas

Si bien los nuevos pisos ya están calculados en base a la normativa vigente, su aplicación efectiva depende de la publicación formal de las escalas actualizadas en el Boletín Oficial. Hasta que ARCA difunda los cuadros definitivos, los empleadores continuarán realizando las retenciones con los valores correspondientes al segundo semestre de 2025.

Una vez oficializados los nuevos montos, las empresas deberán readecuar sus sistemas de liquidación de sueldos. En los casos en que se hayan efectuado descuentos en exceso desde el 1° de enero de 2026, corresponderá realizar reliquidaciones y devoluciones a los trabajadores afectados. La actualización por inflación también alcanzó al Monotributo, cuyos topes de facturación y montos mensuales se ajustaron automáticamente desde enero. Todas las categorías registraron incrementos en sus parámetros, permitiendo facturar más sin necesidad de cambiar de escala, siempre que no se superen los nuevos límites.