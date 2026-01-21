Rodolfo Aguiar y Daniel Yofra.

Mientras el gobierno de Javier Milei negocia contrarreloj con los gobernadores para lograr adhesiones para aprobar la reforma laboral en el Congreso, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, mantuvo encuentros con Daniel Yofra de aceiteros y Abel Furlán de metalúrgicos para definir una estrategia contra la reforma laboral. Según indicaron desde el gremio estatal, hay “consenso creciente” en la dirigencia sindical respecto de que el paro y la movilización son las herramientas “más eficaces” para enfrentar el proyecto oficialista.

“No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos”, indicó Aguiar luego de la reunión con Yofra. En este sentido, el dirigente gremial sostuvo que el proyecto legal de “contrarreforma laboral se tiene que caer completo”.

Además, el sindicalista estatal consideró que las afirmaciones del Gobierno sobre la ley no son creíbles. “Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba o que tengamos que pedir permiso para realizar una asamblea. El único camino posible es la calle”, sintetizó Aguiar.

Asimismo, en un comunicado, los estatales contradijeron la visión del Ejecutivo respecto de que la reforma no afecta al sector público al afirmar que “numerosos organismos estatales son regidos total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo, como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, entre otros.

Rodolfo Aguiar y Abel Furlán.

Anticipan medidas de fuerza contra la reforma laboral

Para abordar los cambios en la ley laboral que propone el oficialismo, el titular de ATE se reunió también con Furlán en la sede nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En ese marco, ambos coincidieron en "acelerar la lucha” contra la reforma laboral.

“No deberíamos esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza, ya que podría ser demasiado tarde”, señaló Aguiar y anticipó que los estatales podrían movilizar a alguna de las provincias cuyo gobernador pretenda avalar el proyecto. Durante el encuentro, ambos dirigentes acordaron en agilizar las medidas de protesta contra la reforma laboral y consideraron que el proyecto tiene como finalidad terminar con los sindicatos.

Por su parte, el sindicato estatal ya definió la realización de un plenario federal de delegados con fecha a definir para votar una medida de fuerza en alguna de las provincias cuyo gobernador pretenda avalar el proyecto del oficialismo. “ Quieren utilizar este debate para salvarse, para garantizar su supervivencia a costa del aniquilamiento de todos nuestros derechos", concluyó el titular de ATE sobre el raid de encuentros del ministro del Interior, Diego Santilli con mandatarios provinciales para aprobar la propuesta oficialista en el parlamento.

