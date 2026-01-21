Frases de Nicolás Maquiavelo y la verdad sobre "El fin justifica los medios"

Las mejores frases de Nicolás Maquiavelo.

El pensador Nicolás Maquiavelo se volvió tendencia este miércoles luego de que Javier Milei lo mencionara en su discurso en el Foro Económico de Davos. Nacido como Niccolò Macchiavelli en Florencia el 3 de mayo de 1469, fue un funcionario y pensador que vivió de cerca las complejidades y contradicciones del poder en su ciudad natal. Inspirado por historiadores clásicos como Heródoto, Tucídides y Tito Livio, pronto comprendió que la política muchas veces se alejaba de los valores éticos y morales que se esperaban.

Su carrera pública lo llevó a ocupar cargos importantes dentro de la República de Florencia, llegando a ser segundo canciller. Sin embargo, en 1512 todo cambió cuando la familia Medici retomó el control de la ciudad, lo que provocó la persecución de quienes habían participado en su expulsión años antes. Maquiavelo fue arrestado y torturado, un golpe que truncó su trayectoria política.

Maquiavelo nunca dijo "el fin justifica los medios”

Durante su encarcelamiento, Maquiavelo comenzó a escribir su obra más famosa, El príncipe, en 1513. Esta obra plasmó sus experiencias y reflexiones sobre el poder y la gobernanza, aunque no vio la luz hasta 1532, años después de su muerte. Fue recién en la Ilustración cuando sus ideas comenzaron a influir profundamente en la ciencia política moderna.

Contrario a la creencia popular, la frase “el fin justifica los medios” no fue dicha por Maquiavelo, sino que Napoleón la anotó en su copia de El príncipe. Sin embargo, el florentino dejó numerosas reflexiones que siguen resonando en la actualidad.

Las mejores frases de Maquiavelo