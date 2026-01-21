Maquiavelo es el autor de "El Príncipe", un clásico de la ciencia política moderna.

Javier Milei habló este miércoles en el Foro Internacional de Davos sobre la situación de la Argentina. El discurso del presidente arrancó con una definición categórica: "Maquiavelo ha muerto". Además, en su presentación destacó al capitalismo como el único sistema justo y atacó nuevamente a la agenda woke.

"Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto", aseguró Milei en referencia al político, diplomático, filósofo y escritor del Renacimiento italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna, y conocido por su obra más importante, El Príncipe.

En este sentido, destacó que durante años se "deformó el pensamiento" al presentar "un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de occidente".

Quién fue Nicolás Maquiavelo

Maquiavelo, cuyo nombre es Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia, en la época del Renacimiento, un movimiento cultural y artístico clave que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVI. Él provenía de una familia tradicional notarial y política, pero no de gran riqueza.

Es conocido por su obra cumbre El Príncipe, donde analiza el poder y las formas de gobernar, sentando así las bases para un pensamiento político más realista y secularizado, asociado a la idea de que "el fin justifica los medios".

Maquiavelo también sirvió a la República de Florencia como secretario, lo que marca su ingreso a la administración pública en 1498, pero fue exiliado tras el regreso de los Médicis, etapa en la que escribió sus obras más influyentes.

Fue secretario de la Segunda Cancillería, encargado de asuntos diplomáticos y militares, durante 14 años. Le tocó viajar por Europa y negociar con figuras como César Borgia, el papa Julio II y el rey francés Luis XII. Todas estas experiencias le permitieron conocer y observar de cerca el juego del poder en un continente fragmentado en estados ciudad, monarquías y el Papado.

En 1512, tras varios años de lucha, Julian De Médicis volvió al poder y Maquiavelo fue retirado de su cargo y encarcelado. Al salir de prisión escribió dos de sus títulos más importantes, El príncipe y los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, en los que reflexiona sobre la manera correcta de gobernar, en pos de una Italia unificada, sin tomar en cuenta el derecho o la moral.

Se retiró a su finca en San Casciano, donde dedicó su tiempo a escribir. Murió el 21 de junio de 1527, a los 58 años, sin ver publicada su obra más famosa durante su vida.

Los libros de Nicolás Maquiavelo

Obras políticas e históricas

Discurso sobre la corte de Pisa (1499): reflexión sobre la administración y gobierno de Pisa bajo dominio florentino.

Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati (1502): análisis sobre cómo someter y gobernar poblaciones rebeldes.

Del modo tenuto dal duca Valentino nell'ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, etc. (1502): relato sobre la estrategia de Cesare Borgia para consolidar su poder eliminando rivales.

Discorso sopra la provisione del danaro (1502): reflexión sobre la recaudación de impuestos y la financiación del gobierno.

Retrato de la corte de Alemania (1508-1512): observaciones sobre el sistema político y la administración de la corte alemana.

Retrato de la corte de Francia (1510): análisis sobre la política y la organización de la monarquía francesa.

Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1512-1517): ensayo sobre la república y la política basado en la obra de Tito Livio, donde defiende un sistema político mixto.

(1512-1517): ensayo sobre la república y la política basado en la obra de Tito Livio, donde defiende un sistema político mixto. El príncipe (1513): su obra más célebre, donde expone estrategias para adquirir y mantener el poder, basándose en la realidad política.

(1513): su obra más célebre, donde expone estrategias para adquirir y mantener el poder, basándose en la realidad política. Del arte de la guerra (1519-1520): diálogo sobre la importancia de las milicias nacionales y la estrategia militar en la política.

(1519-1520): diálogo sobre la importancia de las milicias nacionales y la estrategia militar en la política. Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze (1520): propuesta de reformas políticas para fortalecer la República de Florencia.

Sumario de la corte de la ciudad de Lucca (1520): análisis de la organización política de Lucca.

La vida de Castruccio Castracani (1520): biografía del condotiero Castruccio Castracani, usada como ejemplo de liderazgo.

Historia de Florencia (1520-1525): relato detallado de la historia florentina desde la antigüedad hasta su época.

Historias florentinas (1521-1525): otra versión de su análisis sobre la historia de la República de Florencia, con énfasis en los conflictos políticos.

Obras literarias

Decennale primo (1506): poema en el que narra los acontecimientos políticos de Italia en los últimos diez años.

Decennale secondo (1509): continuación del poema anterior.

Andria (1517): adaptación de una comedia de Terencio.

La mandrágora (1518): comedia satírica que critica la corrupción en la sociedad y la política.

Della lingua (1514): diálogo sobre la lengua italiana y su evolución.

Clizia (1525): comedia inspirada en Casina de Plauto, que satiriza la hipocresía social.

Belfagor arcidiavolo (1515): novela corta sobre un demonio que se casa con una mujer humana y sufre las dificultades del matrimonio.

Asino d'oro (1517): poema inspirado en El asno de oro de Apuleyo, con elementos satíricos y filosóficos.