Ana Rosenfeld contó la verdad sobre Maxi López: "Es mentira"

Ana Rosenfeld destruyó a Maxi Lopez.

Con años de experiencia en los divorcios más resonantes del espectáculo, Ana Rosenfeld volvió a quedar en el centro de la escena por sus definiciones filosas. En una entrevista reciente, la letrada se refirió al presente de Maxi López, apuntó contra su nueva faceta mediática y dejó en claro que, pese al clima actual de cordialidad, hay heridas que no se borran.

En un mano a mano con Luis Majul para El Observador desde Punta del Este, Rosenfeld habló también de Wanda Nara y del impacto emocional que atraviesa cada vez que se reconfigura su vida familiar. Según explicó, más allá de la imagen pública, las separaciones siguen siendo dolorosas, sobre todo cuando los chicos quedan expuestos.

Fue en ese contexto que la abogada fue consultada por el regreso de Maxi López a los medios y por la buena relación que hoy mantiene con Wanda, un vínculo que ella misma ayudó a reconstruir tras años de conflicto. Lejos de suavizar el tema, Rosenfeld fue categórica: “Maxi todavía me odia, pero yo no pretendo ser querida por él”, lanzó. Y enseguida explicó el motivo de su enojo: “Yo sé el daño que le hizo a los chicos en su momento”.

La crítica más dura llegó al analizar el perfil que el exjugador muestra actualmente en televisión. “No me gusta su nueva aparición en la tele, haciéndose el que se las sabe todas, el buenito y buen padre”, disparó. Aunque aclaró que desea que ese rol sea real, remarcó: “Ojalá lo fuera, porque esos chicos son amorosos”.

Ana Rosenfeld contradijo a Maxi López

Rosenfeld también cuestionó algunos relatos que López viene repitiendo públicamente. “Hoy lo veo diciendo que cuando Wanda lo conoció llegó con zapatillas rotas… es mentira”, afirmó, y aportó su propia versión: “Ella venía de una muy buena familia. La conozco hace muchísimos años”. De todos modos, aclaró que celebra el presente de mayor armonía entre ambos: “Los chicos se lo merecen, pero tampoco mentir sobre lo que pasó”.