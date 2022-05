El crudo relato de Ana Rosenfeld sobre su salud: "Un año de vida"

La abogada contó el motivo por el que se divorció de su primer esposo. Ana Rosenfeld atravesó por un grave problema de salud en su juventud.

Ana Rosenfeld se expresó sobre un duro momento que le tocó atravesar en su juventud en relación a su salud. La famosa abogada reveló que ese acontecimiento le hizo tomar una decisión que marcó un antes y un después en su vida.

La letrada se refirió a su primer matrimonio, que tuvo una duración de tres años, y relató: "Yo me había instalado en casa de mis padres y lo dejé por teléfono. Se enojó mucho, mucho, mucho. Su plan era mudarnos a una casa. Y le dije: 'No la compres, porque no vamos a seguir viviendo juntos'".

"Me habían diagnosticado un año de vida", comentó en diálogo con Infobae la abogada de Wanda Nara y aludió a cuán sola se sintió en ese momento, por lo que se dio cuenta de que necesitaba a otro tipo de persona como compañero. "Jamás sería el hombre de mi vida. Así fue como llegué a la casa de mis padres para decirles que me separaría. Hablo de 43 años atrás, cuando anunciar eso era... ¡wow!", soltó y agregó que lo único en lo que todos pensaron en ese momento fue en qué dirán de los demás.

Rosenfeld causó sorpresa al revelar una actitud de ese hombre del que se divorció hace más de cuatro décadas: "No volvimos a vernos, pero fue el primero en llamarme cuando murió Marcelo", soltó en alusión al fallecimiento de su segundo esposo y padre de sus hijas Pamela y Estefanía.

El problema de salud de Ana Rosenfeld

La abogada acudió a una atención médica por un fuerte dolor en su rodillas a poco de cumplir sus 24 años, síntoma que llamaba mucho su atención ya que no hacía grandes esfuerzos físicos. "Así descubrieron que el hueso de la cadera estaba totalmente carcomido. Me metieron en una cama diciéndome que debía agradecer no haber sufrido una fractura espontánea, lo que hubiese sido terrible", explicó Rosenfeld.

Después de ese descubrimiento le hicieron una serie de estudios y análisis hasta que llegaron a un delicado diagnóstico: "Me detectaron un tumor en la cabeza del fémur derecho y los pronósticos eran pesimista. Me operaron en agosto y recién pude volver a caminar el 3 de octubre... ¡Y con muletas!", agregó la panelista de LAM cuyo tumor en su pierna resultó ser benigno. "No me sentí acompañada. Yo era quien cuidaba de mi pareja y no al revés", concluyó.