Maxi López hizo un comentario muy desubicado.

Maxi López volvió a quedar en el centro de la polémica tras una frase desafortunada que generó un fuerte repudio en redes sociales. El exfutbolista, que actualmente participa en un programa de streaming desde Mar del Plata, fue duramente cuestionado luego de referirse de manera ofensiva a Florencia de la V durante una charla al aire.

¿Qué dijo Maxi López?

El episodio ocurrió este jueves por la mañana en el ciclo Sería increíble, cuando la conversación derivó en un intercambio distendido sobre besos y vínculos. En ese contexto, Nati Jota le hizo una pregunta directa a López: “¿Maxi, les diste besos a varones?”. La consulta dejó al ex de Wanda Nara en silencio durante algunos segundos, mientras el resto del equipo seguía opinando.

Lejos de dejar pasar el tema, la conductora insistió para obtener una respuesta concreta. Fue entonces cuando Maxi López lanzó la frase que desató la indignación: “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”. El comentario generó un inmediato clima de incomodidad en el estudio.

La reacción de sus compañeras fue automática. “¡No Maxi, no era por ahí!”, lo frenó Nati Jota, quien además lo corrigió con firmeza: “No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V”. A su vez, Noelia Custodio intervino para reforzar el mensaje y bajar la tensión: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”.

Sin embargo, lejos de dar marcha atrás, López volvió a insistir con la confusión y preguntó en vivo: “¿Y pero cómo se llama?”. La respuesta no tardó en llegar. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, retrucó Nati Jota, ya visiblemente molesta por la situación.

La reacción de las redes sociales contra Maxi López

Mientras el intercambio seguía al aire, el chat del programa comenzó a llenarse de mensajes críticos, un clima que rápidamente se trasladó a las redes sociales. En X, cientos de usuarios expresaron su repudio por lo que consideraron un comentario transfóbico y desinformado. “Maxi López, una palabra: cancelado”, escribió una usuaria. Otra fue aún más dura: “Se la volvió a mandar. Le preguntaron si alguna vez le dio un pico a un varón y dijo que no, salvo que sea Flor de la V. Machirulo al mil”.

En las redes destrozaron a Maxi López.

El episodio volvió a instalar el debate sobre los límites del humor, la responsabilidad de las figuras públicas y la importancia de respetar la identidad de las personas, especialmente en espacios con gran llegada al público. Por el momento, Maxi López no pidió disculpas ni realizó aclaraciones públicas, mientras el repudio continúa creciendo en las redes.