Zaira Nara fue durísima con Maxi López tras el nacimiento de su hijo: "Hay que..."

Zaira Nara fue durísima con Maxi López tras el nacimiento de su hijo.

En medio del raid mediático que vive Maxi López tras su incorporación a MasterChef Celebrity y al canal de streaming OLGA, su vida personal quedó bajo la lupa. El reciente nacimiento de su hijo Lando en Suecia obligó al exfutbolista a un viaje relámpago, regresando casi de inmediato a la Argentina para buscar casa y cumplir con sus compromisos laborales, por lo que dejó a su esposa Daniela Christiansson en Europa.

Esta decisión generó debate en las redes, y quien no dudó en meterse en la polémica fue su excuñada, Zaira Nara. Desde Punta del Este, donde participa del ciclo QV4, por DGO Stream, la modelo fue consultada sobre qué le recomendaría al padre de sus sobrinos en este momento.

Lejos de ser condescendiente, Zaira bajó una línea muy clara sobre la crianza compartida. "Que acompañe mucho a su mujer en el post parto", lanzó sin vueltas cuando Lola Latorre le pidió un consejo para el exjugador.

Zaira Nara profundizó en su postura, advirtiendo que los hombres no deben escudarse en la fortaleza de sus parejas para ausentarse. "Por más que sea una mujer que te diga 'andá a laburar que yo puedo sola', hay que acompañar a las mujeres porque el rol de paternar es de los dos y hay veces que necesitamos esa presencia. Así que ese es mi consejo", sentenció.

Palitos para Ángel y Wanda

La modelo no se detuvo ahí y repartió recomendaciones para todos. A Ángel de Brito le reprochó que solo le escriba por interés periodístico: "No somos amigos, pero de repente me pone '¿estás?' y la segunda pregunta es si estoy embarazada o separada. Nunca es para ver si nos cruzamos en un evento". Finalmente, para su hermana Wanda Nara, tuvo un deseo más personal: le recomendó que trate de estar "un tiempo sola, sin pareja".