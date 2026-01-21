Fuerte revés para Trump: la UE suspendió la ratificación del acuerdo comercial con EE.UU.

Las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a paises que se nieguen a aceptar su reclamo de tomar control de Groenlandia tuvo un contraataque este miércoles por parte del Parlamento Europeo, que votó por la suspensión del proceso de ratificación del acuerdo comercial de la Unión Europea y Estados Unidos.

La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo puso un freno al entendimiento, frente a las amenazas de Trump. El acuerdo arancelario implicaba que Washington se comprometía a limitar a un 15% el arancel sobre compras a la Unión Europea, a cambio de que los europeos no tomaran represalias recíprocas.

El acuerdo fue negociado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero necesita el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos) para que pueda entra en vigor.

"No queda otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry (ciudad escocesa en la que Trump tiene un complejo hotelero) hasta que Estados Unidos decida retomar la vía de la cooperación en lugar de la confrontación, y antes de que se tomen nuevas medidas", ha avisado el presidente de la comisión europarlamentaria, el socialista alemán Bernd Lange.

El eurodiputado ha criticado que al "amenazar la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro de la UE y utilizar los aranceles como instrumento coercitivo, Estados Unidos está socavando la estabilidad y la previsibilidad de las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos".

El acuerdo permitiría a la Unión Europea restringir el acceso de las empresas de Estados Unidos al mercado comunitario. En teoría, Bruselas podría atacar cualquier producto, desde compañías estadounidenses de tecnología y criptomonedas hasta fabricantes de aeronaves o productos agrícolas.

Sin embargo, los consumidores europeos podrían mostrarse reacios a los costes adicionales o las restricciones a empresas estadounidenses, como Apple o Netflix.

El freno al acuerdo con Estados Unidos se da en la misma jornada que que los eurodiputados votaran, por una mayoría de apenas 10 votos, a favor de remitir el acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur al Tribunal de Justicia Europeo.

Con información de Agencia Europa Press