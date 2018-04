El tenso cruce entre Myriam Bregman y Diego Santilli por los tarifazos

La legisladora porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman y el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, se cruzaron fuerte en la Legislatura porteña por los salvajes tarifazos que quiere imponer el Gobierno.

La ex diputada nacional pidió una moción de orden para exigir el "libre debate" por los tarifazos, pero el presidente del cuerpo intentó desarticularla al sostener que "eso no era una moción de orden", sin embargo, la respuesta de Bregman fue contundente.

"Queremos que se convoque por 'libre debate', el inciso 3 que le acabo de citar, que se abra en este momento la discusión y se convoque a una sesión especial, se ha hecho hasta en el Concejo Deliberante de Villa Gesell", apuntó la referente del FIT.

Y enfatizó: "Hoy se va a discutir 'el beneplácito por la reliquia insignia del corazón de San Pío de Pietrelcina', eso se va a discutir hoy. No el tarifazo del subte, no que Arrufat no puede pagar las tarifas, no la situación de las recuperadas. Es una vergüenza que esto sea lo que hoy se va a discutir acá y no los grandes problemas, es una vergüenza que esta Legislatura salga en los diarios porque se compran televisores para ver el Mundial de Rusia".

En la misma línea, Bregman llamó a "que todos los presentes digan si están dispuestos o no a convocar a una sesión especial, específica para discutir los tarifazos".

Nuevamente, Santilli volvió a sostener que no había una moción de orden y frente a la insistencia de la legisladora, que señaló los puntos del reglamento que la avalaban, terminó cortándole el microfono.