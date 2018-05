El peor día del Gobierno: Macri se fue en helicóptero de la Casa Rosada

Tras una jornada caliente por la suba del dólar, no se conoció una declaración por parte del Presidente.

la imagen la tomaron los distintos medios de comunicación que se acercaron a la Casa Rosada para recolectar declaraciones de los funcionarios tras la suba del dólar, que dejó a la divisa estadounidense a 23,30 pesos.

Mauricio Macri abandonó la Casa Rosada en helicóptero, como todos los días, pero sin hacer declaraciones.

La vocera oficial de Cambiemos fue Elisa Carrió, quien se reunió con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y afirmó: "No me preocupa el dólar, me preocupa la inflación".