El Gobierno toma deuda con cláusula gatillo

El Ejecutivo aumentó el pasivo por $ 70.000 millones y U$S 1.000 millones con tres bonos.

El Ministerio de Finanzas licitó bonos por $ 70.000 millones con vencimiento a un año y una "cláusula gatillo". Además, colocó otros dos títulos por un total de U$S 1.000 millones en Letras del Tesoro, con plazos de 196 y 364 días. El Gobierno emitió deuda en un momento de incertidumbre en los mercados internacionales, que golpea los sectores bursátiles de referencia para la plaza local.

En un comunicado, el Ministerio que conduce Luis Caputo informó que consiguió la refinanciación de "la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro". Se adjudicaron por licitación $ 70.481 millones de Bonos de la Nación Argentina, con vencimiento el 8 de febrero de 2019. En este caso, se trata de un bono que ofrece una tasa del 22,5% anual o CER más 3,75% y que el Gobierno se comprometió a pagar el mejor rendimiento de los dos.

También licitó U$S 500 millones en Letras del Tesoro a 196 días (con vencimiento el 24 de agosto de 2018) y otros U$S 500 millones a 364 días (con vencimiento el 8 de febrero de 2019).

Según se informó, para los Bonos de la Nación Argentina se recibieron órdenes por 74.189 millones de pesos de los cuales fueron adjudicados $ 70.481 millones a un precio de corte de $ 1.000 por cada $ 1.000.

El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de U$S 1.304 millones, distribuido en U$S 778 millones para la Letra a 196 días y U$S 526 millones para la Letra a 364 días y se recibieron 5.634 órdenes de compra.