El contundente mensaje de Alejandro Dolina al Gobierno sobre la educación

El popular conductor defendió la construcción de Universidades y destacó que el lugar para aprender es el colegio, no "la calle" o "el barrio".

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En medio de fuertes debates en torno a las políticas educativas, Alejandro Dolina le mandó un mensaje al Gobierno donde resaltó la importancia de las escuelas y las Universidades.

Iván Noble, conductor del ciclo de entrevistas "Proyecto Alma", le preguntó al popular conductor "¿Qué se dice de Dolina? Un filósofo de barrio, que leyó mucho pero tiene mucha calle".

Frente a esta pregunta, Dolina remarcó que "en el barrio no hay filósofos, no hay tipos en la esquina diciendo "¿es posible conocer o no? Hablemos de nosología", recostado en la vidriera".

"Lo que se aprende en el barrio es nada. Hay que aprender en los colegios. No hay que darle ideas a los gobernantes porque posiblemente crean que para qué hacer Universidades si está el barrio, la calle, donde uno puede aprender el teorema de Pitágoras en menos de lo que un gallo canta", argumentó Dolina.

Antes del balotaje con el que se consagró Presidente, Mauricio Macri había cuestionado la apertura de Universidades públicas en distintos puntos del país: ''¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar".