Eduardo Duhalde: "Sigo pensando que estamos condenados al éxito"

El ex presidente Eduardo Duhalde quiso sorprender con una visión optimista de la situación argentina y no hacer comparaciones con la crisis del 2001. Sin embargo, trajo esperanzas con una de sus históricas frases de su asunción presidencial luego de la crisis.

“Sigo pensando que estamos condenados al éxito. Sé que se van a reír, pero que se rían. Sé cómo se sale de esto, aunque parezca un poco ególatra”, aseguró en diálogo con Eduardo Feinmann, en radio La Red.

También se encargó de pedir "responsabilidad" a la oposición para que no se agrave la situación económica del país, al referirse al crédito requerido por el gobierno al FMI.

"No me cayó ni bien ni mal. En momentos críticos de un país, y estos lo son, aun los que estamos disconformes con las medidas que se tomen, si somos responsables, tenemos que levantar el pie del acelerador, hay que ser responsable", manifestó Duhalde.

A pesar de todas las novedades económicas de las últimas semanas, el dirigente peronista afirmó que la situación "no es terminal, es delicada. Hay que esperar que el Gobierno acierte, no me parece lógico estar criticando si todavía no conocemos el acuerdo".

"Podemos salir. Es muy fácil hablar y un poco más difícil ponerse a trabajar por objetivos comunes, pero es absolutamente posible. Estoy seguro que vamos a ponernos de acuerdo, ojala sea ahora y si no será más adelante", concluyó.

Embed

LEÉ MÁS: Elisa Carrió confesó que pagó un monto desorbitante por un chivo y apuntó contra los supermercados