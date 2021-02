Naftas: cuáles son las mas caras y las mas baratas

Un relevamiento realizado en cinco distritos claves muestra que los combustibles son más baratos en las estaciones de YPF y la diferencia puede alcanzar hasta los dos pesos.

Los precios de las ciudades de La Plata, Capital Federal, Córdoba, Rosario y Mendoza revelan que el gasoil y la nafta súper es considerablemente más barata en YPF que en Axion y Shell.

En algunos casos, el precio de los combustibles puede variar hasta dos pesos como ocurre en la ciudad santafesina de Rosario donde el gasoil cuesta 72,80 pesos, mientras que en Axion sale 74,27 y en Shell 76,32.

Sin aumento: YPF aclaró las razones del ajuste en el precio de las naftas

YPF salió a aclarar que no implementó un aumento general de precios en sus combustibles. Las modificaciones, tanto a la suba como a la baja que se reflejaron el lunes, responde a un reacomodamiento del último aumento, revelaron fuentes del sector petrolero.

Desde YPF contaron a El Destape que no hay aumentos y que se "busca achicar la brecha de precios con la competencia y reducir la diferencia entre capitales e interiores de algunas provincias".

En detalle, desde YPF aseguraron a este portal que hasta hubo baja de precios en algunas provincias de diferentes tipos de naftas y diésel. Así sucede en Mendoza (NS:-0,3% / IN: -0,4% /ID: -0,3%), Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz (ID -1,2%), Neuquén (NS:-1,0% / IN: -1,2%), Rio Negro (IN: -1,2%) y Entre Ríos (NS: -0,7% / IN: -0,1%).

Por su parte, no se movieron precios de otros combustibles en Córdoba (D-500), Mendoza (D-500), Misiones (NS / IN), Río Negro (NS), San Luis (ID), Santa Fe (NS / IN / D-500) y Tucumán (NS).

A comienzos de año, la Secretaría de Energía dispuso el nuevo sendero de precios que se extiende hasta mayo para recuperar los valores del biodiesel que se utiliza para el corte obligatorio del gasoil y el bioetanol para las naftas, luego de poco más de un año con un incremento del 10%. De esta manera, la adecuación correspondiente a febrero contempla para el biodiesel un incremento en el corte de 5% a 6,7% (seguirá escalonado hasta alcanzar el 10%) y en el precio un aumento de 12,4%, mientras que en el caso del etanol el precio sube 9,6% y la dosificación no varía del 12%.