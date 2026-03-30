Cómo es el Pozo Escuela del Instituto Vaca Muerta de YPF que lo hace único en la región

Con el nuevo Instituto Vaca Muerta (IVM), inaugurado a mediados de marzo, YPF espera capacitar al personal técnico que necesita la industria energética local para los próximos años. Pero este flamante centro educativo contiene, además, al Pozo Escuela del río Neuquén, un elemento que lo hace único a nivel regional.

El IVM se caracteriza por combinar la formación teórica en sus aulas con la formación práctica, ya que esta última es necesaria para los procesos de simulación del trabajo en el yacimiento de la cuenca neuquina.

Como complemento esencial de esta enseñanza práctica, el IVM posee el Pozo Escuela, ubicado en el río Neuquén a 30 kilómetros de su sede principal. Se trata de un equipo de perforación real con escenarios a escala, que replica los del yacimiento de Vaca Muerta, y permite a los alumnos realizar sus prácticas profesionalizantes.

Además, este pozo escuela tiene incorporado un monitoreo en tiempo real que se puede ver desde las aulas del Instituto Vaca Muerta, lo que permite a los alumnos formarse en la toma de decisiones en tiempo real.

El director Ejecutivo de la Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse, destacó que el proyecto del IVM se realizó tomando como referencia otros institutos de primer nivel en el mundo, como el que Halliburton posee en Estados Unidos o el South Alberta Institute of Technology en Canadá.

En ese sentido, Schiappacasse resaltó que "no había en toda Sudamérica un instituto del estilo del IVM, que combinase capacitación y formación técnica con prácticas en un pozo escuela" y que "todo lo que pasa en la industria lo van a poder vivir los alumnos acá", con los equipos disponibles en este centro educativo, resaltó el directivo.

Qué es el Instituto Vaca Muerta (IVM) de YPF

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) es un nuevo centro educativo, inaugurado en marzo de 2026, que tiene el objetivo de capacitar trabajadores para el desarrollo de Vaca Muerta y de la industria energética argentina a largo plazo.

Situado en el Polo Tecnológico de Neuquén, en la capital de esa provincia, contiene salas de simuladores, laboratorios, talleres y aulas, además del mencionado pozo escuela de Río Neuquén, único en el país.

Su creación fue impulsada por la Fundación YPF en colaboración con más de 30 empresas del sector petrolero y energético en general y abrió a mediados de marzo de 2026.

La oferta académica incluye siete trayectos esenciales para el upstream: Perforación, Fractura, Instrumentos, Producción, Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento Eléctrico y Seguridad Operativa en Yacimiento, con cursos de cuatro meses.

Se estima que podrá capacitar entre 2000 y 3000 trabajadores por año. Los únicos requisitos para inscribirse son ser mayor de 18 años y haber terminado el secundario o tener el ciclo básico aprobado. No es necesario tener experiencia previa en el sector energético.

