Yerbateros piden apurar el nuevo precio de la yerba y reclaman un aumento del 70%

El precio debe ser laudado por la Secretaría de Agricultura y este martes Bahillo tendrá una reunión clave. Admiten que podría aumentar el precio en góndolas.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, tendrá este martes una reunión clave para avanzar en la fijación de un nuevo precio de la yerba. Mientras los productores yerbateros piden al Gobierno que apure la definición y reclaman que el kilo se venda a la industria a 121 pesos, lo que supone un aumento del 70% y podría impactar en una suba en las góndolas.

El último jueves, el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), el órgano oficial que reúne a toda la cadena de valor del sector, no logró acordar un nuevo precio de venta del kilo de yerba cosechada entre abril y septiembre próximos, lo que implica que el nuevo valor deberá ser determinado mediante un laudo de la Secretaría de Agricultura.

El Gobierno, ahora, deberá dirimir entre las propuestas disímiles que surgieron. Por un lado, los productores reclaman una suba del 70% respecto al precio actual, lo que llevaría al kilo de hoja verde de yerba mate cosechado a 121 pesos. Por el otro, lógicamente, los representantes de la industria pidieron que el kilo no tenga aumento alguno, ya que los paquetes de yerba están fijados en Precios Justos.

En este panorama, la reunión que esta tarde tiene Bahillo podría terciar el panorama, ya que recibe en la Secretaría de Agricultura con el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. Aunque el encuentro no tiene un temario fijo, se descuenta que se hable fundamentalmente del precio de la yerba, por lo que es posible que lo que termine definiendo la situación sea el peso político del gobernador de una de las dos provincias yerbateras. Desde la otra, Corrientes, hasta ahora no llegaron pedidos de reunión.

Fuentes oficiales con las que habló El Destape aclararon, sin embargo, que no necesariamente la formalización del nuevo precio de venta de la cosecha esté antes del 1º de abril, cuando debería comenzar a regir, y estiman que, tras la reunión con Ahuad, comenzará una nueva serie de encuentros con los referentes de toda la cadena de valor.

En cambio, los productores yerbateros piden acelerar la oficialización del nuevo valor para poder usarlo de referencia sin problemas. "Estamos muy apurados por el precio", afirmó a este portal Jonás Peterson, productor yerbatero y representante del sector en el INYM.

En el mismo sentido, Cristian Klingbeil, productor y titular de la Asociación de Productores Agrícolas de Misiones (APAM), consideró que "lo ideal es que el nuevo precio esté el primer día (por el 1º de abril), para poder acordar los números con los trabajadores, fleteros, secaderos, etc.". El punto, además, es que los peones yerbateros trabajan a destajo, por lo que el nuevo valor de la yerba impactará directamente en sus ingresos.

El impacto en las góndolas

La otra cuestión es cómo puede repercutir en las góndolas el aumento del 70% en el precio del kilo de hoja verde cosechada. Klingbeil admite que el aumento que piden los productores va a generar a su vez "algún aumento en góndola o alguna quita de impuestos para que alguien lo absorba, si no se quiere que sea el consumidor".

En ese marco, agregó que cree que "la industria no quiso aceptar ningún aumento por estar incluida en Precios Justos". "Por ahí la industria convalidaba el aumento y después el Estado no acepta subir el precio en góndola. El industrial no se va a fundir, así que es más probable que entremos en un mayor incumplimiento de precios", anticipó.

Lo que sí descartan es que pueda haber problemas de desabastecimiento. "Es imposible, porque la yerba se maneja año a año y hoy la industria tiene stock para trabajar casi un año completo", aclaró Peterson.