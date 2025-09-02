Vouchers educativos de septiembre 2025: cuándo los pagan y el monto de este mes

Cuánto cobro de voucher educativo en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante septiembre de 2025 se acreditará el pago de los Vouchers Educativos, una medida destinada a aliviar el gasto de las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas con subsidio estatal. El beneficio, que se liquida de manera mensual, acompaña los aumentos en el costo de las cuotas escolares y se ajusta en línea con la inflación, en este caso con una suba del 1,9% que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Vouchers educativos: cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios tienen dos vías oficiales para confirmar si el voucher fue aprobado y conocer la fecha de acreditación. La primera opción es ingresar al portal Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro del apartado “Mis Cobros”, donde se detalla el estado del beneficio. La segunda alternativa es acceder a la aplicación Mi Argentina con usuario y contraseña, y seleccionar la opción “Estado de tu solicitud”. En ambos casos, el sistema informa el lugar y la fecha de cobro, que se organiza de acuerdo con la terminación del DNI.

Requisitos de vouchers educativos en septiembre.

Montos de los vouchers educativos en septiembre

El programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual en establecimientos privados con al menos un 75% de aporte estatal, aunque se aplican topes que dependen del nivel educativo y del porcentaje de subvención.

En la provincia de Buenos Aires, los montos de referencia son los siguientes:

Escuelas con 80% de subvención estatal: Nivel secundario: hasta el 50% de $51.960. Nivel primario: hasta el 50% de $45.890.

Escuelas con 100% de subvención estatal: Nivel secundario: hasta el 50% de $27.430. Nivel primario: hasta el 50% de $24.880.



Cuánto cobro de voucher educativo.

Estos valores se actualizan mensualmente en función de la evolución del IPC y de la variación en el salario mínimo.

Vouchers educativos: quiénes pueden acceder al beneficio

El programa de Vouchers Educativos está dirigido a estudiantes de hasta 18 años de edad que asistan a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal. El grupo familiar no debe superar los siete salarios mínimos vitales y móviles, lo que en septiembre equivale a un tope de $2.255.400. Además, se exige que el alumno sea regular al momento de la inscripción y que el adulto responsable se encuentre registrado en la aplicación Mi Argentina.

ANSES advirtió que el derecho a cobrar los vouchers puede perderse en caso de fallecimiento del estudiante beneficiario, renuncia voluntaria del adulto responsable, cambios en las condiciones que motivaron la aprobación inicial, pérdida de la regularidad escolar, incumplimiento de las normas del programa o falsificación de datos al momento de la inscripción. También se dará de baja el beneficio si los ingresos familiares superan el tope de siete salarios mínimos.