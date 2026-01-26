Ni pix ni reales: la forma más económica para los turistas argentinos en Brasil

Llevar dólares y cambiarlos por reales en Brasil continúa siendo una buena alternativa para evitar pagar recargos con la tarjeta de crédito.

Si planeás un viaje a Brasil para el verano 2026, es clave que sepas cómo manejar tus pagos para no perder plata con recargos. En particular, pagar con pesos argentinos los gastos con la tarjeta de crédito tiene un castigo del 30% extra, así que conviene buscar alternativas más económicas como dólares o reales, o aprovechar sistemas como Pix que evitan ese recargo. En esta nota te contamos las principales opciones para abonar tus gastos en Brasil y cuál conviene según el tipo de cambio actualizado a principios de enero de 2026.

La idea es que puedas elegir la mejor forma, según tus posibilidades y seguridad. Llevar dólares y cambiarlos por reales en Brasil es una buena alternativa. En Argentina, el dólar oficial ronda los $1.495 a $1.500, mientras que el dólar blue está cerca de $1.530. En Brasil, el cambio del dólar al real está alrededor de 5,40 reales por dólar, aunque puede variar según la ciudad y el momento. Importante: algunas ciudades pagan menos si llevás dólares comunes (color verde) que si son billetes de dólar azul.

Otra opción es comprar reales en Argentina antes de viajar. Por ejemplo, en el Banco Nación, el real cotiza a $283 por unidad al 5 de enero de 2026, aunque en casas de cambio suele ser más caro. La ventaja de comprar reales o dólares antes es que asegurás el tipo de cambio y no te afecta una posible suba del dólar o del real durante tu viaje.

En cuanto a las tarjetas de débito o crédito, lo mejor es pagar los gastos en dólares y no en pesos argentinos, porque el pago en pesos suma el 30% de percepción extra. Al pagar en dólares, el consumo en reales se convierte a dólares al tipo de cambio del día, que ronda los $275 por real, similar a cambiar dólares en efectivo en Brasil.

Para usar la tarjeta de débito sin recargos, es fundamental que tengas una cuenta en dólares y configures con tu banco que los pagos se debiten de esa cuenta. Además, informá antes a tu banco que vas a viajar y habilitá la tarjeta para compras en el exterior. En el caso de la tarjeta de crédito, los gastos se reflejan en dólares en tu resumen, y conviene pagarlos en esa moneda para evitar recargos. Una advertencia importante es que algunos bancos bloquean las tarjetas si se usan muchas veces en un mismo día, para evitar fraudes. Por eso, consultá con tu entidad y llevá otros medios de pago como respaldo.

La nueva opción de pago con Pix

Una alternativa innovadora que surgió en 2024 es pagar con Pix, el sistema brasileño de cobros mediante códigos QR que funciona con criptomonedas. Varias billeteras y bancos argentinos ya lo permiten, transformando pesos argentinos en dólares cripto USDT y luego en reales. El tipo de cambio ronda los $290 a $300 por real en enero de 2026, sin el recargo del 30%.

La plataforma de pagos Pix de Brasil se integró en varias billeteras virtuales argentinas.

También podés sacar reales de un cajero automático en Brasil, pero esta opción suele tener costos fijos elevados que no varían según la cantidad extraída, por lo que sólo conviene para emergencias. Por último, llevar pesos argentinos para comprar reales en Brasil no es recomendable porque el cambio suele ser muy desfavorable y varía mucho según la región. Si optás por esta alternativa, lo mejor es hacerlo en la frontera, aunque sigue siendo caro.

Para hacerte una idea simple del costo, podés multiplicar los precios en reales por $300 para obtener una referencia en pesos argentinos. Así te será más fácil comparar y decidir qué opción te conviene más. En general, la recomendación es usar tarjeta de débito con cuenta en dólares para pagar en Brasil. Si no la tenés, Pix es una buena alternativa para evitar el recargo. Además, llevar algo de dólares para cambiar o reales comprados en Argentina puede servir como respaldo ante cualquier imprevisto.

Si viajás en auto, recordá que los peajes sólo aceptan reales, por lo que conviene tener billetes para esos gastos. También es útil llevar pesos por si te quedás sin tarjeta o te bloquean la autorización. Finalmente, para evitar fraudes con tarjetas en ciudades como Río de Janeiro, lo mejor es no perderlas de vista y utilizar pagos contactless. Además, informá a tu banco que viajás y revisá tus movimientos desde la app para detectar cualquier problema a tiempo.