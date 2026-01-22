Vacaciones en Brasil: según el precio del real, esta es la fecha ideal para los turistas argentinos

El real brasileño y el peso chileno comenzaron el 2026 mostrando signos claros de recuperación, impulsados por factores financieros y flujos positivos hacia los mercados emergentes. Este contexto impacta directamente en los turistas argentinos que visitan Brasil, ya que deben afrontar gastos en una moneda que se fortalece. Pero esa fuerza tendría una fecha límite, que puede ser clave para los viajeros de nuestro país.

El panorama podría modificarse conforme avance un calendario electoral intenso en América Latina, que amenaza con aumentar la volatilidad cambiaria en la región. Así lo advirtió Erwin He, estratega macroeconómico de mercados emergentes en Standard Chartered, quien indicó que la fortaleza de las divisas latinoamericanas tendrá un recorrido más selectivo en los próximos meses.

Qué va a pasar con el precio del real: el mejor momento para ir de vacaciones a Brasil

El real brasileño se sostiene gracias a los altos diferenciales de tasas de interés, una política monetaria restrictiva del Banco Central de Brasil y la entrada de capitales hacia carteras de mercados emergentes, un fenómeno habitual en los primeros meses del año. Según He, la moneda brasileña podría apreciarse hasta 5,20 reales por dólar hacia el cierre del segundo trimestre, partiendo de los 5,39 actuales.

Sin embargo, este fortalecimiento sería temporal: en la segunda mitad del año, el real podría volver a debilitarse hasta cerca de 5,60 por dólar, debido a la incertidumbre política generada por las elecciones presidenciales de octubre. Esto haría a la moneda del país vecino más accesible para los argentinos, lo que haría más accesible viajar de vacaciones a Brasil.

Cuándo son las elecciones presidenciales en Brasil

Según el calendario electoral, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil serán el próximo 4 de octubre. En caso de que el ganador no llegue al 50% más 1 de los votos, deberá haber una segunda vuelta que tendrá lugar tres semanas después, el próximo 25 de octubre. Así, septiembre y octubre se convierten en fechas tentadoras para viajar a Brasil de vacaciones.

Lula Da Silva buscará su reelección en las elecciones presidenciales de Brasil en el mes de octubre.

Precio del real brasileño hoy

En la actualidad, el real se cotiza aproximadamente a 266,94 pesos argentinos para la compra y 267,16 para la venta, lo que afecta directamente a quienes viajan al país vecino.

Durante 2025, las divisas latinoamericanas tuvieron un desempeño destacado. El peso colombiano lideró las subas con un avance cercano al 17%, seguido por el real brasileño con un crecimiento del 13%. El peso chileno mostró una apreciación del 11%, un poco más rezagado pero igualmente positivo.

Esta tendencia continuó a comienzos de 2026, con cuatro de las cinco monedas emergentes con mejor rendimiento perteneciendo a América Latina, lo que subraya el atractivo de la región para inversores globales.

De cara al futuro, Standard Chartered anticipó que las ganancias serán más moderadas. El principal freno es la expectativa de un dólar estadounidense más fuerte, impulsado por el crecimiento económico de Estados Unidos. “No esperamos una apreciación amplia como la del año pasado”, explicó He. “El foco estará puesto en elegir ganadores dentro de la región”, agregó, marcando un cambio hacia una estrategia más selectiva. Aunque el escenario sigue abierto por las consecuencias de la guerra comercial que lleva adelante Donald Trump.

Por ahora, los mercados descuentan escenarios de continuidad política tras las elecciones en Brasil y Colombia. En este contexto, una victoria de candidatos con agendas favorables al mercado podría provocar repuntes importantes en las monedas, mientras que resultados adversos tendrían un impacto más limitado. Según el analista, este sesgo deja espacio para sorpresas alcistas si se confirma un panorama político previsible.

Durante los últimos diez días, la moneda brasileña mostró una tendencia a la baja frente al peso colombiano, con fluctuaciones que incluyen caídas y leves aumentos, generando cierta incertidumbre en el mercado local. Para quienes deseen adquirir reales en Colombia, el costo para comprar 100 reales es de aproximadamente 68.306,57 pesos colombianos, mientras que 200 reales costarán 136.613,14 pesos y 500 reales 341.532,85 pesos.