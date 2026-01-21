EN VIVO
Lula lidera carrera electoral en Brasil mientras senador Bolsonaro gana terreno, muestra sondeo

21 de enero, 2026 | 08.43

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera a todos los ‍aspirantes de derecha ⁠de cara a las elecciones de octubre, pero el senador Flavio Bolsonaro ha ganado apoyo en el último mes, mostró el miércoles una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg.

* En un escenario de primera vuelta, el izquierdista Lulatendría un 48% de apoyo, frente al 28% de ‌Flavio y el 11% delgobernador de ⁠Sao Paulo, Tarcisio de ⁠Freitas. * Si Freitas no se presentara, Lula obtendría el 49%, frenteal 35% del senador. Un ‍sondeo de diciembre daba a Lula el 48% ya Flavio el ⁠29%. * Sin Flavio en ‌la papeleta, Lula obtendría el 49% frente al28% de Freitas, sin cambios respecto al sondeo anterior.

ESCENARIOS DE SEGUNDA VUELTA

* Lula derrotaría tanto a Flavio como a Freitas ‌por ‌49%-45%en una posible segunda vuelta, según el sondeo. * El sondeo de diciembre situaba a Lula en el 53% y a Flavioen el 41%, mientras ​que el escenario con Freitas se mantenía sincambios.

CONTEXTO ADICIONAL

* En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de losvotos válidos, las dos primeras mayorías pasan a una segundavuelta, como ha ocurrido en todas las elecciones desde 2002. * ‍Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde queel respaldo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro a suhijo Flavio hizo caer la moneda y las acciones de Brasil endiciembre, ​ya que los inversores esperaban que respaldara unnombre más favorable al mercado como Freitas. * AtlasIntel encuestó ​a 5.418 personas entre el 15 y el 20de enero. La encuesta tiene ⁠un margen de error de un puntoporcentual en cada dirección.

