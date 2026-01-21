Lula lidera carrera electoral en Brasil mientras senador Bolsonaro gana terreno, muestra sondeo

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a sus partidarios, después de que vetó un proyecto de ley que reduciría la pena de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera a todos los ‍aspirantes de derecha ⁠de cara a las elecciones de octubre, pero el senador Flavio Bolsonaro ha ganado apoyo en el último mes, mostró el miércoles una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg.

* En un escenario de primera vuelta, el izquierdista Lulatendría un 48% de apoyo, frente al 28% de ‌Flavio y el 11% delgobernador de ⁠Sao Paulo, Tarcisio de ⁠Freitas. * Si Freitas no se presentara, Lula obtendría el 49%, frenteal 35% del senador. Un ‍sondeo de diciembre daba a Lula el 48% ya Flavio el ⁠29%. * Sin Flavio en ‌la papeleta, Lula obtendría el 49% frente al28% de Freitas, sin cambios respecto al sondeo anterior.

ESCENARIOS DE SEGUNDA VUELTA

* Lula derrotaría tanto a Flavio como a Freitas ‌por ‌49%-45%en una posible segunda vuelta, según el sondeo. * El sondeo de diciembre situaba a Lula en el 53% y a Flavioen el 41%, mientras ​que el escenario con Freitas se mantenía sincambios.

CONTEXTO ADICIONAL

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

* En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de losvotos válidos, las dos primeras mayorías pasan a una segundavuelta, como ha ocurrido en todas las elecciones desde 2002. * ‍Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde queel respaldo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro a suhijo Flavio hizo caer la moneda y las acciones de Brasil endiciembre, ​ya que los inversores esperaban que respaldara unnombre más favorable al mercado como Freitas. * AtlasIntel encuestó ​a 5.418 personas entre el 15 y el 20de enero. La encuesta tiene ⁠un margen de error de un puntoporcentual en cada dirección.

Con información de Reuters