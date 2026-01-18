MODO, la plataforma de bancos que articula el ecosistema de pagos digitales en Argentina, lanzó una nueva función que permitirá a los viajeros realizar transacciones digitales en Brasil utilizando Pix.

Además, incluye la conversión en tiempo real de la moneda, lo que garantiza un proceso ágil y sin sorpresas. El monto se debita automáticamente de la cuenta bancaria vinculada a MODO, y puede usarse en cualquier comercio que acepte Pix. Esto asegura una experiencia de pago rápida, práctica y sin fricciones, adaptada a las normativas de cumplimiento del mercado argentino.

Con más de 20 millones de usuarios habilitados para operar con Pix en Brasil y otros países donde MODO está presente, esta iniciativa representa un avance significativo para consolidar a MODO como un actor clave en la digitalización y simplificación de pagos cotidianos.

En palabras de Pablo Scoglio, SVP de Product Development de MODO: "Este lanzamiento es un paso concreto para que millones de personas puedan pagar en el exterior con la misma seguridad y simplicidad que usan todos los días en Argentina". Además, destacó que "Integrar MODO con Pix nos permite avanzar hacia un ecosistema más interoperable, sumando cada vez más casos de uso y transformando la innovación en experiencias reales y confiables para millones de usuarios".

Para usar esta función, los usuarios argentinos sólo necesitan escanear un QR Pix, ingresar una clave y seleccionar MODO desde la app de su banco. El pago se debita automáticamente desde la cuenta asociada a MODO, ofreciendo una experiencia segura, rápida y totalmente integrada al sistema financiero argentino.

Desde la plataforma detallaron los pasos para aprovechar esta herramienta, resaltando que el desarrollo potencia el ecosistema y acompaña a los argentinos, especialmente porque Brasil sigue siendo el destino internacional más elegido por ellos. En ese sentido, desde MODO afirmaron: "Ofrecer una alternativa de pago directo desde la cuenta bancaria resulta un diferencial concreto para planificar y vivir el viaje con mayor tranquilidad, seguridad, sin trámites extra ni costos inesperados".

Cabe mencionar que, por el momento, se puede pagar en Brasil con los siguientes bancos: Galicia, Credicoop, Macro, Ciudad y Supervielle. "Se utiliza el tipo de cambio que aplique tu banco al momento de procesar la transacción. Este valor puede variar según la entidad. Si querés conocer la cotización exacta, te recomendamos consultarla directamente con tu banco", aclara la web oficial de MODO. Mediante esta nueva funcionalidad, los usuarios argentinos podrán escanear un QR Pix, ingresar una clave, con MODO desde la app de su banco. Luego, el flujo de pago les mostrará de manera transparente:

el monto en reales

la tasa de conversión en pesos

el equivalente en pesos o dólares, calculado en tiempo real al momento de la operación.

El paso a paso para en Brasil con MODO mediante Pix

Escaneá un QR de Pix: Ingresá a la cámara desde el botón de Pagar y escaneá el QR que te comparta el comercio. Ingresá el monto en reales: Según lo que te indique el comercio. Elegí con qué pagar: Podés pagar con las cuentas en dólares y se convierten a reales al instante. Confirmá el pago, ¡y listo!: Vas a poder encontrar tus pagos en "Tu actividad" con la leyenda “Pagaste en Brasil”.

Los pasos a seguir para evitar estafas en Brasil con los pagos electrónicos y con QR

Aunque estos métodos son convenientes y rápidos, también pueden ser utilizados por estafadores si no tomás precauciones. Saber cómo reconocer riesgos, verificar información y proteger tus datos puede marcar la diferencia entre una experiencia segura o un inconveniente costoso.

1. Verificá siempre el destino antes de pagar

Aunque un código QR en un puesto de playa o en un café parezca legítimo:

Pedí que te lo muestren en pantalla grande (como en la caja del comercio).

(como en la caja del comercio). No escaneés códigos impresos pegados a vidrios o mostradores sin confirmar que fueron generados por el comercio.

que fueron generados por el comercio. Si el vendedor te pasa un QR en una hoja suelta o pantalla externa (por fuera de su terminal oficial), pedí una confirmación por la app de pago o, idealmente, una factura.

Los fraudes con QR suelen funcionar con códigos falsos que redirigen a cuentas de terceros o cambian el monto sin que te des cuenta.

2. Nunca ingreses datos sensibles por QR o links desconocidos

Estafadores pueden usar códigos QR que te llevan a sitios falsos para pedirte tus datos bancarios, contraseñas o códigos de confirmación.

Antes de seguir un link desde un QR:

Observá la URL de destino si tu app permite verla.

si tu app permite verla. No ingreses tu PIN , clave bancaria o datos de seguridad en páginas abiertas por QR.

, o en páginas abiertas por QR. Sospechá de mensajes con urgencia (por ejemplo: “confirmá tu pago o la cuenta se bloquea”).

3. Usá solo apps oficiales y actualizadas

Instalá siempre las apps bancarias oficiales o de pago que ya conocés (como la del banco, Mercado Pago, Apple Pay, Google Wallet o la de PIX integrada), y evitá apps de terceros poco conocidas. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser usadas para acceder a tus datos.

4. Confirmá el monto antes de enviar

A diferencia de un POS tradicional, con código QR muchas veces podés modificar el monto antes de confirmar. Antes de aprobar el pago, verificá que la cifra sea la correcta en pantalla.

5. Controlá tus movimientos en tiempo real

Mientras viajás, mantené tu app bancaria abierta y revisá transacciones recientes.

