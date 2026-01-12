Celular vs. tarjeta de crédito: qué es más seguro para pagar en las vacaciones en el exterior

Al planear unas vacaciones en el exterior, una de las decisiones clave es cómo vas a pagar tus compras y servicios: ¿con el celular o con la tarjeta de crédito física? Aunque ambas opciones son ampliamente aceptadas en aeropuertos, hoteles, restaurantes y comercios, usar el celular para pagar (a través de sistemas como Apple Pay, Google Wallet o Samsung Pay) ofrece varias ventajas de seguridad que reducen el riesgo de fraude, clonación o robo de datos. En esta nota te contamos por qué pagar con el celular suele ser más seguro que usar la tarjeta de crédito tradicional cuando estás de viaje.

Cómo funciona el pago con el celular

Cuando usás tu celular para pagar, lo hacés generalmente mediante tecnologías como NFC (Near Field Communication) o códigos QR, que permiten transmitir los datos de pago sin contacto físico. En lugar de compartir tu número de tarjeta real con el comercio, lo que se transmite es un token o código encriptado que representa ese número, pero no lo expone directamente.

Esto significa que, incluso si un dispositivo malicioso intercepta la señal, no podrá reconstruir tu número de tarjeta ni usarlo fuera de ese contexto específico.

Ventajas de seguridad del celular sobre la tarjeta

1. Tokenización y datos protegidos

Los sistemas de pago móvil no envían tu número de tarjeta real al comercio: utilizan un token asignado específicamente para esa transacción, lo que reduce drásticamente la posibilidad de que tus datos sean capturados o clonados.

2. Autenticación biométrica

Para autorizar pagos con el celular suele ser necesario un factor de seguridad adicional, como huella digital, reconocimiento facial o PIN del dispositivo. Esto hace que, incluso si alguien roba tu teléfono, no pueda pagar a tu nombre sin pasar esa barrera extra.

3. Menos riesgo de clonación física

Las tarjetas de crédito pueden ser “skimmeadas” o clonadas si un lector fraudulento copia la banda magnética o el chip. Con pagos sin contacto desde el celular esto no ocurre, ya que no compartís información estática de la tarjeta con el terminal.

La tarjeta de crédito sigue siendo útil, pero con límites

Aunque pagar con la tarjeta física sigue siendo seguro y necesario en muchos casos (especialmente donde no aceptan pagos móviles), tiene vulnerabilidades propias:

Puede ser clonada o leída por dispositivos no autorizados en terminales POS alterados.

Si la perdés o te la roban, alguien puede intentar usarla antes de que la canceles.

Aunque los bancos suelen ofrecer protección contra fraudes, el proceso de reclamo puede ser engorroso y lento.

Consejos de seguridad para pagar en el exterior

Activá pagos sin contacto en tu celular y usálo siempre que el comercio lo permita. Tené activada la autenticación biométrica o PIN en tu dispositivo. Notificá al banco o emisor antes de viajar para evitar bloqueos inesperados. Llevá una tarjeta de respaldo, pero mantené la principal en un lugar seguro. Usá apps bancarias para monitorear movimientos en tiempo real y detectar cargos sospechosos.

Para muchos viajeros, el celular ofrece una capa adicional de seguridad frente a fraudes y clonaciones respecto de la tarjeta de crédito física, gracias a la tokenización de datos y la autenticación biométrica. Sin embargo, ambos métodos pueden coexistir de forma segura si se toman precauciones sencillas y se ajustan las configuraciones de seguridad antes y durante el viaje.