Alerta por gastroenteritis en Brasil: ya son más de 10 mil los casos por agua contaminada

Un brote masivo de gastroenteritis generó una grave alerta sanitaria en las principales playas del sur de Brasil, destino elegido por miles de turistas argentinos y de todo el mundo durante cada verano. Los casos ya superan los 10.600 en lo que va del año, con epicentro en el estado de Santa Catarina -específicamente en Florianópolis-, según datos oficiales del Ministerio de Salud brasileño.

La causa identificada es la contaminación del agua de mar y lagunas con la bacteria Escherichia coli (E. coli), que ha llevado a que más de un tercio de los puntos monitoreados en las playas sean declarados "no aptos para el baño".

El Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) detalló en su último informe que, de 260 puntos analizados en las costas del estado, 89 (es decir, el 34.23%) presentan niveles de E. coli superiores a los permitidos, lo que representa un riesgo concreto para la salud. El organismo es claro: un área se considera no apta cuando se superan los 800 Escherichia coli por cada 100 mililitros de agua.

Esta contaminación, de origen fecal, se concentra especialmente cerca de desembocaduras de ríos, canales pluviales y zonas urbanas con alta densidad, donde el sistema de cloacas colapsa ante la presión turística.

"La situación es sumamente grave en la zona sur de Brasil", alertó en diálogo con los medios Ricardo Teijeiro, médico infectólogo (M.N. 58.065). Y explicó el peligro: "Son bacterias como la Escherichia coli que, al consumirlas, producen un cuadro de gastroenteritis". Y detalló sobre la principal vía de contagio: "El gran riesgo es cuando la gente va a bañarse. El problema es que, si va a una laguna o zonas del mar que están contaminadas, no hay ninguna posibilidad de no contagiarse. Cuando estás en el agua, siempre algo en las mucosas va a ingresar".

Playas en la mira: un mapa de riesgo variable

La situación no es homogénea en todas las playas, pero el riesgo es latente y requiere consultas semanales del informe de balneabilidad. En Florianópolis, de los puntos de muestreo, 29 fueron clasificados como "impropios" y 59 como "aptos". Algunas playas emblemáticas presentan realidades contrastantes:

Jurerê y Praia Mole : Todos los puntos analizados están aptos .

Praia da Joaquina : El punto frente al puesto de salvavidas está no apto .

Canasvieiras : Solo un punto (frente a la Rua Acary Margarida) está no apto.

Ingleses y Praia Brava: La aptitud depende de la cercanía a desembocaduras de ríos.



El problema se extiende más allá de Florianópolis. En el municipio de Bombinhas, otro destino popular, se reportaron 409 casos de enfermedades diarreicas agudas a inicios de enero, y 8 de sus 17 puntos monitoreados fueron declarados no aptos para el baño.

Síntomas y recomendaciones urgentes para los turistas

La infección por E. coli puede causar un cuadro de gastroenteritis o gastroenterocolitis cuyos primeros síntomas son dolor abdominal, malestar estomacal y diarrea. "Luego puede haber fiebre, malestar general y según la edad, deshidratación, lo que agrava aún más el cuadro", completó el Dr. Teijeiro.

En casos más graves, puede presentarse diarrea con sangre. Los grupos de mayor riesgo son niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Frente a este escenario, las recomendaciones de las autoridades y los especialistas son claras y deben seguirse al pie de la letra:

Consultar el mapa oficial de balneabilidad. Antes de ir a la playa, verificar el estado del agua en el portal del IMA. La clasificación cambia semana a semana. Evitar el agua contaminada. No bañarse en playas declaradas "no aptas". Extremar el cuidado durante las 24 a 48 horas posteriores a lluvias intensas, cuando aumenta el arrastre de contaminantes. Consumir todo envasado. "Consumir todo envasado es la única posibilidad", sentenció el Dr. Teijeiro. Esto aplica al agua para beber y lavar alimentos, y también a evitar el hielo de procedencia desconocida. Cuidado con los alimentos. Comer comidas bien cocidas y evitar carnes, pescados y mariscos crudos. Lavar frutas y verduras con agua segura (envasada) o consumirlas peladas. Higiene extrema. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente antes de comer.



Ante la aparición de síntomas, la principal medida es mantener una hidratación abundante y consultar a un médico rápidamente, ya que en algunos casos puede ser necesario un estudio o tratamiento específico. Se debe buscar atención inmediata si hay vómitos persistentes, sangre en las heces, fiebre alta o signos de deshidratación (boca seca, disminución marcada de la orina).