En los últimos tres meses, el 10,8% de los hogares han vivido de vender pertenencias; se trata del segundo valor más alto de la serie, apenas por debajo del cuarto trimestre de 2020 (11,0%) en plena pandemia, y un máximo para un segundo trimestre.

En medio de la aceleración inflacionaria de octubre, casi la mitad de los hogares argentinos (47,2%) debió recurrir a estrategias de emergencia para llegar a fin de mes. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el 10,8% de las familias ya vende sus pertenencias para cubrir gastos básicos, una cifra récord desde la pandemia que se duplicó entre los jubilados.

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El último dato de inflación volvió a presionar sobre los ingresos de los hogares. Sin embargo, la cifra que difunde el IPC-INDEC no alcanza por sí sola para dimensionar el deterioro de la economía cotidiana: detrás de la evolución de los precios hay familias que tienen cada vez menos margen para afrontar los gastos esenciales y se ven en la necesidad de buscar alternativas para completar sus ingresos.

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De hecho, cuando el salario se termina antes que el mes, las estrategias para subsistir empiezan a cambiar. Ya no se trata solamente de resignar consumos o recurrir a los ahorros; cada vez más hogares están empezando a desprenderse de sus propias pertenencias y vender bienes para intentar compensar ingresos insuficientes y así cubrir gastos cotidianos. El fenómeno alcanza niveles que no se registraban desde la pandemia y expone un deterioro que va más allá de la pérdida de poder adquisitivo: cada vez quedan menos recursos disponibles para hacer frente a la crisis.

En ese sentido, un informe privado mostró que casi la mitad de los hogares del país debió desplegar alguna estrategia para llegar a fin de mes. Entre las señales más preocupantes aparece el crecimiento de la venta de pertenencias, que escaló dos dígitos solo en un año. A su vez, esta práctica se profundizó en los hogares encabezados por jubilados, donde se duplicó la proporción de los que se vieron obligados a vender pertenencias para sobrevivir.

¿Cuántos hogares venden pertenencias para llegar a fin de mes en Argentina?

Casi la mitad de los hogares argentinos desplegó, al menos, una estrategia para complementar ingresos laborales. En un escenario donde los salarios enfrentan un fuerte deterioro del poder de compra, el aumento sostenido de los servicios públicos y el menor ingreso disponible luego de afrontar esos pagos conllevó una disminución marcada de los recursos que tienen las familias para subsistir.

Así, de acuerdo con datos oficiales, el 47,2% de hogares (más de 4.800.000) se vio en la necesidad de implementar al menos una estrategia para reforzar sus ingresos, esto es, 16,3% más que en el segundo trimestre de 2023. Si bien las prácticas a las que recurren son diversas, lo cierto es que aquellas que suelen aparecer en momentos más críticos lideraron las subas, tal el caso de la venta de pertenencias y el mayor endeudamiento con conocidos.

En ese sentido, un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) puso el ojo en qué hacen los hogares después del 20 de cada mes, cuando el bolsillo queda vacío. Las cifras evidenciaron que en los últimos tres meses el 10,8% de los hogares han vivido de vender pertenencias; se trata del segundo valor más alto de la serie, apenas por debajo del cuarto trimestre de 2020 (11,0%) en plena pandemia, y un máximo para un segundo trimestre.

Jubilados en alerta: se duplicó la venta de pertenencias y se agotan los ahorros

Si se compara con el 2025, esto implicó que, en solo un año, subió 17% la cantidad de hogares que debió vender pertenencias para llegar a fin de mes (160.850 más que el año pasado). Al contrastar con 2023, el aumento de los hogares que venden parte de sus bienes/patrimonio para cubrir gastos esenciales escaló dos dígitos: 36,2%. Esto es casi 300.000 hogares más que previo al inicio de gestión de La Libertad Avanza (LLA).

El despliegue de al menos una estrategia creció en todas las edades. No obstante, entre los más afectados están los hogares de jubilados. En línea con el deterioro de la jubilación (la mínima, que cobran 7 de 10 jubilados, está 10% abajo de noviembre 2023) el 40,5% de los hogares con jefes jubilados desplegaron estrategias para complementar ingresos (+7 puntos versus 2023). Y, puntualmente, se duplicó la proporción de dichos hogares de jubilados que vendieron pertenencias (del 4% al 8%).

Para los especialistas, el crecimiento de esta estrategia en una familia, “denota mayor deterioro económico, ya que es lo último que hace un hogar cuando las cuentas no cierran”. En la misma línea, destacaron que también podría responder a “un agotamiento de los ahorros disponibles para gastar”.

De hecho, mientras vender pertenencias subió 17% en un año, gastar ahorros cayó 2,5%. Aun así, esto implicó que “mientras 1,6 millones de individuos compran dólares para atesoramiento, 10,6 millones viven en hogares que gastaron ahorros para llegar a fin de mes, 390 mil más que en el mismo periodo de 2023”, agregó el informe del IAG.

Deuda con conocidos, en un pico de la serie histórica

De acuerdo con los datos de la EPH-INDEC, más de 1 de cada 4 hogares se endeudó para llegar a fin de mes, el registro más alto de la serie. En ese sentido, ganan más peso las familias que se endeudan tanto con entidades financieras (+76% entre el segundo trimestre de 2026 e igual lapso de 2023) como con conocidos (+40,4%).

La cantidad de hogares endeudados, de ambas maneras, era 231.459 en 2023 y en tres años se ya se sumaron 375.218 hogares (+162,1%). La deuda con conocidos o “informal” subió 6,6% y la “solo financiera” bajó 7,6%, pero, aclararon los economistas, “no fue por una disminución de los hogares que se endeudan financieramente, sino por un aumento del endeudamiento de las dos maneras”.

A su vez, los trabajadores pobres (debajo de la línea de pobreza) son los más golpeados: 4 de cada 10 se endeudó de alguna manera para llegar a fin de mes, valor más alto en la comparativa histórica. El 22,4% tomó deuda solo con conocidos, el 8,8% con financieras y el 9,5% de ambas maneras.

Destrucción de empleo en la industria y salarios atrasados: el otro frente de la crisis

Esta semana se conocieron nuevos datos de empleo. Según la Secretaría de Trabajo, el empleo formal volvió a caer entre agosto de este año y noviembre de 2023 al punto de que ya se destruyeron 386.232 empleos formales. En el sector privado van 15 meses consecutivos de caída de los asalariados formales.

A nivel sectorial, la caída del empleo se sigue explicando por el retroceso de la industria y el comercio. Según publicó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, la situación de la industria es dramática, ya que van 22 meses consecutivos de deterioro del empleo formal. En los últimos tres años se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo. En cuanto al sector público, la destrucción ya suma casi 90.000 puestos de trabajo.

A su vez, si se pone la lupa en los ingresos, se observa que en agosto la mitad de los asalariados registrados del sector privado cobró en mano menos de 1.400.000 pesos. Los datos que difunde el Índice de Salarios de INDEC evidenciaron que el salario formal privado se encuentra -2,3% debajo de noviembre 2023 y el público -15,3% detrás.

“Por ahora no aparece ninguna señal de recuperación del mercado laboral formal. Desde la sanción de la Ley Bases se perdieron 140.941 puestos registrados en el sector privado. Durante la vigencia de la reforma laboral de este año, la caída acumulada llega a 59.035 trabajadores”, explicó el especialista y alertó que “la magnitud de este retroceso todavía está por verse", pero "el costo social no para de crecer”.

Por último, las perspectivas para lo que resta del año lejos están de mejorar. Luego de que la inflación se acelerara en octubre (+2,2% mensual), la consultora Equilibra proyectó que en noviembre la tasa de inflación se ubicará entre 1,9% y 2,2%, explicado sobre todo por los aumentos en Regulados (la suba de tarifas por Zonas Frías se dio a mediados de octubre) y la carne, que comenzó a mostrar algunas subas a comienzos de este mes.