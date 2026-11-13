Los salarios perdieron contra la inflación en septiembre y los informales se achicaron: fue el peor dato desde 2018

Los salarios aumentaron 1,3% en septiembre de 2026, el menor incremento mensual en más de ocho años y quedaron por debajo de la inflación del mes, que fue de 1,9%. Contra noviembre de 2023, el poder de compra del sector privado está un 2,3% abajo, mientras que el sector público se derrumbó un 15,4%.

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Así lo informó este viernes el INDEC en la difusión su índice de salarios, que registró una suba de 34,3% interanual y un acumulado de 26,7% en lo que va de 2026.

Sin contar abril, mayo y junio de 2020, cuando la pandemia paralizó la actividad, no había un aumento salarial tan bajo desde junio de 2018. Ese mes los ingresos subieron 0,84%. Desde entonces, ningún otro mes de la serie quedó por debajo del 1,25% que marcó septiembre.

Los salarios perdieron contra la inflación en septiembre

La comparación con los precios muestra el retroceso. Mientras los salarios subieron 1,3%, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 1,9% en septiembre. Eso implica una caída real de alrededor de 0,6% en el poder adquisitivo del mes.

En la mirada de más largo plazo, los salarios todavía conservan una leve ventaja, aunque explicada por el método de captación de ingresos del sector informal. La suba interanual de 34,3% supera a la inflación de 33,4% de los últimos 12 meses. En lo que va del año, el aumento acumulado de 26,7% está por encima del 23,6% que acumularon los precios entre enero y septiembre. Sin embargo, el dato de septiembre achica esa diferencia.

Por qué el aumento fue tan bajo: el derrumbe de los ingresos informales

El dato general quedó arrastrado por el sector privado no registrado, que tuvo una baja de 0,8% mensual. Es la única caída del mes y contrasta con las curiosas subas de entre 3% y 4,7% que este segmento había registrado durante casi todo 2026.

El índice de los trabajadores informales se construye a partir de la Encuesta Permanente de Hogares y tiene un rezago de cinco meses. Por eso, el dato no refleja necesariamente lo que pasó con esos ingresos en septiembre, sino una tendencia de meses anteriores.

Salarios registrados: empataron con la inflación

En el sector privado registrado, los salarios subieron 1,9% en septiembre, el mismo porcentaje que la inflación. El poder de compra de los trabajadores formales del sector privado quedó así prácticamente sin cambios en el mes.

En el sector público, el aumento fue de 1,8%, apenas por debajo del IPC. Dentro del Estado hubo diferencias marcadas. Los salarios del subsector público nacional subieron 3,5% y los del subsector provincial, 1,3%.

Para el conjunto de los trabajadores registrados, la suba fue de 1,9% mensual y de 31,2% interanual. De esta manera, la variación anual quedó por debajo de la inflación de 33,4%. Es decir, los asalariados formales todavía no recuperan lo que perdieron frente a los precios en los últimos doce meses.