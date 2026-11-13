Reforma laboral: desde que rige se perdieron 60 mil empleos privados registrados

A contramano de lo que prometía el gobierno de Javier Milei, la reforma laboral no frenó la caída del empleo formal. Desde que empezó a regir la Ley de Modernización Laboral, el sector privado perdió 59.035 trabajadores registrados, según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) relevados por el investigador de la CTA Luis Campos.

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La ley N° 27.802 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y se publicó en el Boletín Oficial el 6 de marzo. En agosto, el último dato disponible, el empleo formal volvió a caer: se perdieron 13.640 puestos frente a julio.

Cuántos empleos se perdieron con la reforma laboral y desde la Ley Bases

La caída del empleo privado registrado no empezó con la reforma laboral. Se acumula desde el comienzo de la actual gestión libertaria y siguió después de cada cambio en la legislación del trabajo.

El empleo asalariado formal del sector privado acumula 15 meses consecutivos en baja. Esta fase empezó en junio de 2025 y, según Campos, "ya superó con creces el retroceso del primer semestre de 2024".

Es decir: la reforma laboral entró en vigencia en medio de una caída que ya llevaba nueve meses, y la caída siguió después.

Industria y comercio, los sectores que más empleo pierden

La baja se explica sobre todo por la industria y el comercio. Entre los dos perdieron casi 7.000 puestos en agosto. Ningún sector alcanzó a compensar esa caída.

El caso de la industria es el más grave:

22 meses consecutivos de caída del empleo formal.

Casi 100.000 puestos perdidos en los últimos tres años.

Una baja superior al 8% en ese período.

El mapa provincial: solo crece el empleo donde está Vaca Muerta

En los últimos tres años, 10 jurisdicciones tuvieron caídas de dos dígitos en el empleo formal. Solo creció en Neuquén, Río Negro y, muy marginalmente, en Tucumán.

Sector público y casas particulares también cayeron

Sector público: volvió a caer en agosto. En términos absolutos está en niveles similares a los de fines de 2022. Durante la actual gestión ya perdió casi 90.000 puestos .

Casas particulares: el empleo registrado también bajó en agosto. Está relativamente estable desde principios de 2025, pero en niveles 11% más bajos que los de fines de 2019.

Los salarios siguen bajos

El salario promedio relevado por el SIPA superó levemente a la inflación subestimada por el Indec y volvió a quedar 1,3% por arriba del nivel de noviembre de 2023. El problema es el nivel: en agosto, la mitad de los asalariados registrados del sector privado cobró en mano menos de $ 1.445.482.