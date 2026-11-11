La pobreza volvió a subir y ya alcanza a casi 10 millones de personas

La pobreza volvió a crecer en la Argentina y se acerca nuevamente a uno de cada tres habitantes, de acuerdo con la última estimación del Nowcast de Pobreza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). El relevamiento correspondiente al semestre abril-septiembre de 2026 ubicó la tasa en el 32,6% de la población urbana, un incremento de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, en un escenario en el que el costo de las canastas básicas continúa avanzando por encima de los ingresos familiares.

{{{htmlAmp}}}

El trabajo, elaborado por el economista Martín González-Rozada, proyectó que alrededor de 9,8 millones de personas viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas en los principales aglomerados urbanos del país. La estimación constituye una nueva señal de que la recuperación de los indicadores sociales que se había observado durante 2025 perdió continuidad y que las políticas económicas del gobierno de Javier Milei no consiguieron consolidar una mejora sostenida de las condiciones de vida de los sectores de menores recursos.

El resultado también muestra un deterioro frente a la medición anterior de la Universidad Di Tella, correspondiente al semestre marzo-agosto, cuando el indicador había alcanzado el 31,3%. Sin embargo, es importante precisar que el 32,6% no constituye una medición puntual al 30 de septiembre, sino una estimación semestral móvil que comprende el período abril-septiembre. Por esa razón, la diferencia entre ambos registros no debe interpretarse directamente como la cantidad de personas que cayeron en la pobreza durante un único mes.

La proyección de la universidad permite anticipar la evolución de un indicador que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica con rezago, a partir de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El dato más significativo aparece al observar la evolución de los recursos familiares frente al encarecimiento de los bienes y servicios indispensables.

La Universidad Di Tella calculó que la Canasta Básica Total (CBT) promedio del Gran Buenos Aires para el semestre de referencia alcanzó los $501.764 por adulto equivalente, con un incremento interanual del 36,1%. En cambio, la proyección de los ingresos totales familiares mostró una suba del 24,1% en el mismo período.

La diferencia entre ambas variaciones explica buena parte del deterioro que refleja el indicador: mientras los hogares necesitan cada vez más dinero para cubrir sus necesidades básicas, sus ingresos no avanzan al mismo ritmo. El resultado es una pérdida de capacidad de compra que puede empujar por debajo de la línea de pobreza a familias que hasta entonces lograban cubrir el costo de la canasta, incluso sin que se produzca una caída nominal de sus remuneraciones.

La brecha entre la evolución de los precios de los bienes y servicios básicos y la capacidad de compra de los hogares constituye el principal factor detrás de la nueva suba. El informe de la UTDT detalló que la Canasta Básica Total promedio del Gran Buenos Aires llegó a $501.764 por adulto equivalente durante el semestre abril-septiembre, mientras que los ingresos familiares proyectados aumentaron bastante menos que ese indicador. La diferencia de 12 puntos porcentuales entre ambas variaciones interanuales muestra que la recomposición de los recursos de los hogares quedó rezagada frente a las necesidades mínimas para sostener el consumo.

La desaceleración de la inflación respecto de los niveles que había alcanzado durante los primeros meses de gestión no se tradujo automáticamente en una mejora de los ingresos reales, ni garantizó que las familias pudieran recuperar el terreno perdido durante el ajuste. Para los hogares que destinan la mayor parte de sus recursos a alimentos, transporte, servicios públicos y alquileres, una inflación más baja no implica necesariamente una mejora de su situación si los salarios y otras fuentes de ingreso continúan creciendo por debajo de los gastos indispensables.

La propia universidad explicó que para elaborar la estimación del semestre abril-septiembre utilizó una Canasta Básica Total promedio de $501.764 por adulto equivalente en el Gran Buenos Aires, con un aumento interanual del 36,1%, mientras que la proyección de la suma de los ingresos totales familiares arrojó una suba del 24,1%. A partir de esos datos y de la simulación de los microdatos de la EPH correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2026, se calculó una tasa de pobreza del 32,6%.

El informe también proyectó una tasa de indigencia del 7,1%, que representa a quienes ni siquiera alcanzan a cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria. La variación interanual de este indicador fue más acotada que la registrada por la pobreza: pasó del 7% al 7,1%. La diferencia muestra que el deterioro se concentró principalmente en los hogares cuyos ingresos permiten cubrir la alimentación, pero no alcanzan para afrontar el resto de los gastos que integran la canasta total.

La estimación privada se conoce después de que el INDEC informara que la pobreza había vuelto a aumentar durante el primer semestre de 2026. Según los resultados oficiales publicados el 24 de septiembre, el 32,3% de las personas que viven en los 31 aglomerados urbanos relevados se encontraba bajo la línea de pobreza, frente al 28,2% registrado durante el segundo semestre de 2025. El incremento fue de 4,1 puntos porcentuales, mientras que la indigencia pasó del 6,3% al 7,5%.