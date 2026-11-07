La Argentina que espera al Papa: el mapa de la pobreza que verá León XIV y un país bajo Milei que "está roto y sangra"

Récord de informalidad, alto porcentaje de endeudamiento familiar y trabajadores que ven evaporar su sueldo en la primera mitad del mes. Desde el Gobierno creen que el papa León XIV no vendrá con un discurso crítico, pero la Argentina a la que llega tiene un 32,3% de su población pobre y con cada vez más reclamos de mejoras económicas para los bolsillos.

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Hace poco más de un mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza saltó 4,1% durante el primer semestre de 2026 con respecto a la segunda mitad de 2025 y que ya impacta en el 32,3% de los hogares del país. Es decir, que hay al menos 15 millones de personas que no cubren la canasta básica total, ubicada en $1.440.395 al momento del relevamiento.

De ese universo, muy probablemente una gran mayoría esté esperanzada con la llegada de un Papa al país después de casi 40 años. "Se va a encontrar una Argentina cascoteada por la pobreza", anticipó en dos reportajes el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi.

En el Gran Córdoba, donde estará el martes el líder del Vaticano, viven cerca de 1.600.000 habitantes, de las cuales el 31,1% no contó con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica durante el primer semestre. De esta manera, entre los miles de fieles que irán a la misa de León XIV en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), habrá habitantes de una ciudad donde prácticamente uno de cada tres es pobre.

Sin embargo, el Papa aún estará a 600 kilómetros de distancia del lugar más pobre de Argentina: Concordia. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, en esta ciudad de Entre Ríos, la pobreza alcanzó el 56,2% de las personas en los primeros seis meses del año.

La pobreza, ciudad por ciudad

Este triste podio lo completa Gran Resistencia, con 48,6%; Posadas, con 42,2%; y Corrientes, con 41% de pobres. Le siguen Gran Santa Fe (38,6%), Santiago del Estero-La Banda (38,5%), La Rioja (38,4%) y Gran La Plata (37,8%).

También está Gran Catamarca (37,3%), Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (37,2%), y los partidos del Gran Buenos Aires (36,9%).

El Papa visitará la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense antes de Córdoba: primero irá el lunes al Cottolengo de Don Orione, en Almirante Brown, y después el miércoles a la Basílica de Luján. Por su alta densidad demográfica, es en esta región de Buenos Aires donde se concentra alrededor del 50% de las personas pobres.

"El Papa se va a encontrar con una Argentina rota, una Argentina que sangra, principalmente por las heridas sociales. Son heridas que vienen desde hace mucho tiempo, pero que en los últimos tres años se han profundizado, llevándolas a un nivel de alta gravedad”, dijo a El Destape el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo.

Para el dirigente social, León XIV estará en sitios donde son palpables las consecuencias del "creciente desempleo" y del aumento de "gente endeudada" en circuitos formales e informales, dos indicadores en ascenso en la Argentina de Javier Milei.

Muchas deudas y poco sueldo

Según un relevamiento de la consultora 1816, elaborado en base a la Central de Deudores del Banco Central, la morosidad en las familias se ubicó en el 12,2% en septiembre. La cifra, que representa a casi 6 millones de personas en situación de mora con alguna entidad financiera, motivó la discusión de proyectos de ley para aliviar este flagelo tanto a en el Congreso Nacional como en legislaturas locales.

Este endeudamiento está directamente conectado con los malabares que hacen las familias para llegar a fin de mes, aunque al Presidente no le guste la metáfora. De acuerdo a un informe de Banco Provincia, basado en más de 320 mil cuentas sueldo del sector privado en el mes de julio, seis de cada 10 personas ya había utilizado todo su salario antes del día 20.

"El panorama económico y social de la Argentina es alarmante, es catastrófico. Más allá de que se intente construir un relato de que la economía ‘sube como pedo de buzo’, todo lo contrario, la situación se agrava", dice Gramajo.

El dirigente fue uno de los referentes sociales que participó del Encuentro Regional de Movimientos Populares, realizado la semana pasada en La Matanza. Ahí se acercaron cientos de trabajadores de distintas ramas de la economía para conocer el documento que se le entregará a León XIV, que lleva escrito en sus págibas que "la Tierra, el Techo y el Trabajo" deben ser "derechos sagrados".

De la construcción al campo

"Estuvimos discutiendo la encíclica del papa León al calor de las necesidades y de la situación que vive el pueblo argentino, particularmente los trabajadores del economía popular y las barriadas humildes”, dijo a El Destape Gastón Reyes, empleado y referente de la UTEP en la construcción, una actividad que acumula caídas mes a mes y que tiene récords de informalidad con cifras en torno al 75%, según el Indec.

Los pequeños productores y horticultores también atraviesan una fuerte crisis con casi siete de cada 10 de hogares campesinos sin ingresos suficientes para subsistir, de acuerdo a un informe del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) realizado en cinco provincias del país.

"Tenemos un retroceso en el sector del campo. Una familia que podía llevar adelante la producción e invertir tiene que, lamentablemente, volver a trabajar con el que está más capitalizado, porque no le da para alquilar la tierra con los costos que hay hoy", señaló a El Destape Romina Padilla, agricultora y parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Como muestra de estos planteos están el resto de los números de pobreza del país: Gran Mendoza (36,9%), Gran San Juan (36,8%) y Gran San Luis (35,7%), todos por encima del promedio general.

También con cifras elevadas figuran San Nicolás-Villa Constitución, con 35,5%, y Gran Paraná, con 34,3%. Más al sur, en Rawson-Trelew el número llegó a 35,1% y en Viedma-Carmen de Patagones a 33,2%.

Qué ven desde Casa Rosada

Pese a estos indicadores y las críticas de las organizaciones sociales, para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el Gobierno "no se espera" un discurso crítico del Sumo Pontífice sobre la situación actual.

"Ya lo dijo la Iglesia en reiteradas oportunidades, que el Papa viene en una misión pastoral, no viene a hacer política partidaria", deslizó la funcionaria hace pocos días.

Recién por debajo de la media de pobreza están Formosa (29,9%), Salta (29,7%), Gran Tucumán-Tafí Viejo (27,9%) y Jujuy-Palpalá (27,6%). También Bahía Blanca-Cerrri (26,6%), Ushuaia-Río Grande (25,9%) y Río Gallegos (25,6%).

Entre los registros más bajos están Santa Rosa-Toay (25,4%), Río Cuarto (23,6%), Gran Rosario (23,1%), Mar del Plata (20,4%), Neuquén-Plottier (19,6%) y Ciudad de Buenos Aires (11,1%).

Si bien el Gobierno de Milei ya abrió el paraguas para quitarle peso a las posibles críticas de León XIV al circunscribirlas en "temas de la Iglesia que tienen que ver con lo pastoral", como señaló Pettovello en otro reportaje, la mayoría de los argentinos sí tienen sus expectativas puestas en qué dirá sobre la pobreza.

Es que según un reciente relevamiento del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina (OCreAR), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 43,2% de los argentinos espera que el Papa dedique su tiempo a algo puntual: la agenda social y humanitaria de un país que tiene uno de cada tres personas pobres.