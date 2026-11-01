Obispo de La Rioja alertó que "los más postergados no pueden ser variable de ajuste"

El obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, advirtió este domingo sobre el impacto de la situación económica en los sectores vulnerables de la población y afirmó que "los más postergados nunca pueden ser una variable de ajuste”. También desmintió al presidente Javier Milei al remarcar que existe "gente que está pidiendo, que no llega a fin de mes o necesita asistencia".

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En una entrevista con La Nación, el obispo celebró que el papa León XIV quiera visitar sitios del país como el Cottolengo Don Orione o la Cárcel de Devoto porque expresan "el mundo de la vulnerabilidad" de la sociedad argentina.

"Que el Papa vaya a ese ámbito concreto, también nos hace ver el tema de los jubilados, la niñez o la salud de mucha gente. Los más postergados nunca pueden ser una variable de ajuste. Por eso, es importante que el Papa, inspirado por el Evangelio, vaya a este lugar o a la cárcel de Devoto", dijo Braida.

Al analizar el contexto en el que se producirá la llegada del Sumo Pontífice, Braida reconoció que existe una crisis económica y también dificultades de "confrontación" entre dirigentes políticos. Sin embargo, consideró que esas diferencias pueden superarse si se "prioriza el bien común" y se presta atención a quienes "están más desprotegidos".

Al ser consultado sobre los dichos de Milei negando que haya familias a las que no les alcance el sueldo, fue tajante: "Más que las declaraciones, hay que mirar la realidad".

Y luego siguió: "La dirigencia social y política tiene un rol por su responsabilidad, pero hay que alentar mucho más la participación ciudadana para que entre todos nos sintamos corresponsables para enfrentar las carencias que sufren muchas personas".

El rechazo a las agresiones contra periodistas

En relación a los últimos insultos de Milei a periodistas y sus declaraciones sobre quemar en la hoguera a quienes se oponen a su modelo, Braida pidió superar las descalificaciones. "Más allá de lo que diga el Presidente, hay que superar todo tipo de agresión y descalificación de toda persona", afirmó.

"Detrás de todo periodista o trabajador hay una persona. Hay que aprender a mirar con más profundidad", agregó. Además, consideró que la presencia del Papa podría contribuir a dejar de lado los discursos agresivos y abrir una etapa de mayor diálogo y consenso.