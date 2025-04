¿Cuánto gana un Papa en el Vaticano? Qué salario tienen los cardenales

El Papa Francisco tuvo una vida austera durante su misión.

Durante su papado, Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, dejó en claro que no cobraba salario por su rol como Sumo Pontífice. "A mí no me pagan nada", afirmó en el documental Amén: Francisco Responde. Agregó también que, cuando necesitaba dinero para comprar algo, como un par de zapatos, simplemente lo solicitaba. Su vida estuvo marcada por el voto de pobreza, coherente con su estilo austero.

En cambio, los cardenales que trabajan en la Santa Sede sí perciben una remuneración. Según datos publicados por Business Insider, tras una serie de recortes impulsados por el propio Francisco, el salario mensual de un cardenal se ubicó en torno a los 5.000 euros a partir de noviembre de 2024.

Estos ajustes salariales no fueron aislados. En 2021 ya se había aplicado una rebaja del 10%, y a fines de 2024 se eliminaron dos beneficios adicionales: la "bonificación de secretaría" y la "asignación de oficina". La decisión formó parte de una política de austeridad impulsada por el Papa, en medio de un déficit presupuestario de 83 millones de euros y una caída sostenida en las donaciones que recibe el Vaticano.

Con más de 2.000 empleados, los salarios representan el mayor gasto del Estado vaticano. En ese contexto, los recortes se consideraron necesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la Iglesia. Según Vatican News, en 2023 el Fondo del Óbolo de San Pedro, destinado a cubrir necesidades operativas de la Santa Sede, recaudó 52 millones de euros, mientras que los gastos ascendieron a 109,4 millones.

Cómo quedaron las cuentas del Vaticano.

A qué hora se hará el funeral del Papa Francisco

La muerte del papa Francisco conmocionó a los fieles de la Iglesia Católica y puso las miradas en el Vaticano que comenzó con los tradicionales ritos de despedida.

Según confirmó el Vaticano, el funeral será este sábado 26 de abril a las 10 de Italia (5 de Argentina) en la Plaza de San Pedro. La misa exequial será encabezada por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Si bien ya se realizaron algunos rituales del proceso de despedida al sumo pontífice, como la colocación del cuerpo en el féretro y el cierre de la habitación del Papa, ese es el último día. Mientras tanto el colegio de cardenales ya se reúne para elegir a su sucesor.

Cuáles fueron los deseos de Francisco para su rito funerario

Jorge Bergoglio realizó algunos cambios en su propio rito funerario antes de morir, aunque no modificó las típicas “tres estaciones”: en la casa del difunto, en la basílica vaticana y en el lugar de la sepultura.

El papa Francisco manifestó su deseo de asentar su reposo eterno en la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales de Roma en lugar de la Basílica de San Pedro, dentro de los muros del Vaticano, como ocurre habitualmente. Francisco eligió que su tumba se encuentre en la Basílica a la que solía ir a rezar, incluso antes de ser electo para el papado.

El día y horario del funeral del Papa Francisco.

“Es mi gran devoción. Y antes, ya cuando venía, siempre iba ahí el domingo en la mañana que estaba en Roma, me iba un rato allí. Sí, hay una ligazón muy grande”, contó a finales de 2023 en diálogo con la periodista mexicana Valentina Alazraki. En aquella ocasión incluso habló del rito funerario. “Lo simplificamos bastante”, adelantó y agregó risueño: “El ritual lo estreno yo”.

Ahora, la estación “en la basílica vaticana” contempla un único traslado a San Pedro, el cierre del féretro y la misa exequial. En este sitio, el cuerpo de Bergoglio se expone directamente en el ataúd y ya no en el catafalco -plataforma a mayor altura, en un intento de “acercar” al Pastor fallecido con la feligresía- como sucedía antes. Francisco también pidió que se lo entierre en un ataúd simple, de madera e interior de zinc, en lugar de la antigua tradición que establecía que los sumos pontífices fueran enterrados dentro de tres ataúdes hechos con materiales distintos (ciprés, plomo y roble sucesivamente).