La Unión Industrial apoyó la exploración petrolera off shore en Mar del Plata

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó hoy su apoyo a la exploración hidrocarburífera off-shore frente a las costas de Mar del Plata, al destacar las ventajas que implicaría la puesta en valor del proyecto en materia de soberanía energética, creación de empleo, generación de divisas, desarrollo regional, cadenas de valor y exportaciones.

En un comunicado, la central empresaria indicó que analizó "los activos evaluados como resultante del proyecto Argerich" y destacó que "permitiría desarrollar proveedores en la industria metalmecánica".

Para la entidad, el proyecto contiene "un volumen potencial de producción de 200.000 barriles diarios –valor cercano a la producción total actual de YPF sumando convencional y no convencional–, la generación de más de 65.000 empleos directos e indirectos, una inversión de capital superior a los US$ 6.000 millones, a la que se sumarían gastos operativos por una cifra cercana a los de US$ 4.000 millones".

En este sentido, los representantes de la UIA abordaron las ventajas que implicaría la puesta en valor del proyecto en materia de soberanía energética, creación de empleo, generación de divisas, desarrollo regional, cadenas de valor y exportaciones.

"La puesta en valor de este proyecto permitiría sofisticar la matriz productiva argentina, incluso transformar la exportación de gas en exportación de productos derivados de la industria petroquímica. Un ejemplo de ello es la producción de polietileno, que permitiría aumentar el valor de la tonelada exportada hasta diez veces –pasar de US$177 por tonelada a US$1.750 por tonelada", sostiene el comunicado de prensa oficial.

A su vez, la UIA señaló que "la Argentina es uno de los países pioneros en Off Shore y detallo la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Continental y la producción de gas en pozos marinos de la Cuenca Austral".

"Las plataformas del Mar Argentino producen actualmente el 18% del gas natural y el 2% del petróleo que se consume en el país: un total de 37 pozos operativos que operan con estándares de calidad internacional en función del cuidado del medio ambiente y del desarrollo sustentable".

La audiencia realizada en Mar del Plata contó con la participación de 254 instituciones y 404 particulares inscriptos y tiene como objetivo "intercambiar perspectivas, propiciando el debate público acerca de la Resolución Nº 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que aprueba la exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino".

Con información de Télam