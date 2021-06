Kulfas le respondió a Funes de Rioja en la UIA: “Hay 12 de 16 ramas que están en claro proceso de recuperación”

El ministro de Desarrollo Productivo participó de la reunión del Comité Directivo de la entidad fabril. El nuevo titular había asumido con duras críticas al Gobierno y a lo que denominó el “triple cepo laboral”.

Cara a cara, Matías Kulfas respondió las duras críticas del nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. El ministro de Desarrollo Productivo participó de la reunión del Comité Directivo de la entidad fabril, donde recordó las políticas que tomó el Gobierno para que sobrevivan las empresas durante la pandemia y le pidió al abogado ahora representante de las mayores compañías fabriles que retome el camino del diálogo que supieron llevar adelante sus predecesores.

Funes de Rioja asumió la semana pasada con duras críticas al Frente de Todos y a lo que denominó el “triple cepo laboral”: doble indemnización y prohibición de despidos y suspensiones. Proveniente de la cámara alimenticia COPAL, Funes de Rioja se diferencia del resto de los integrantes de la UIA por no tener una compañía, sino que se trata de un abogado laboralista corporativo.

Kulfas participó de la reunión que se realizó hoy por Zoom, a la que asistió toda la cúpula directiva. Expuso cerca de 30 minutos y generó caras de asombro de algunos industriales, revelaron a El Destape fuentes que participaron de la reunión. “Desde antes de comenzar esta gestión, desde aquel encuentro en Tucumán en plena campaña de 2019, quedó marcada la actitud y la política del gobierno de Alberto Fernández de sostener un muy buen diálogo con los sectores de la producción y el trabajo. Fue un acto cargado de simbolismo, con Miguel Acevedo y Héctor Daer”, arrancó su disertación el titular de la cartera productiva.

A diferencia de Funes de Rioja en su discurso inaugural del miércoles pasado, el funcionario hizo hoy hincapié en las medidas económicas que tomó el Gobierno para que Argentina pueda atravesar la crisis económico-sanitaria del COVID. “Quisiera señalar el papel que le hemos dado al sector industrial desde que comenzamos la gestión, con una serie de iniciativas bien concretas”, planteó y mencionó el ATP, donde el sector industrial fue el más beneficiado, la baja de tasa, los cambios en esquema de retenciones, en reintegros, políticas para el desarrollo de proveedores, para los parques industriales y políticas de fomento a la exportación. De hecho, precisó que “con el ATP hemos aplicado el salvataje más grande de la historia argentina”.

“Quería empezar con este racconto porque en los últimos meses no estuve viendo esta mirada en la conducción de la UIA. Por eso me parecía importante poder conversarlo, plantearlo con claridad en blanco sobre negro. Hemos tenido unas últimas semanas en donde, a pensar de que nosotros no hemos cambiado. quiero ser claro, nuestra posición es la misma”, justificó. “Nosotros seguimos apostando al diálogo, al consenso, a resolver diferencias dialogando y con este esquema de política que se puedan profundizar, algunas corregir, mejorar. No nos creemos los dueños de la verdad, pero sí creemos que hemos hecho un esfuerzo significativo”, admitió el ministro.

En uno de los pasajes de su exposición, Kulfas resaltó la reciente capitalización de uno de los gigantes industriales dormidos: “Hace pocos días estuvimos en Mendoza, donde una empresa tan importante como IMPSA estuvo a punto de cerrar y perder una tecnología única para Argentina y América Latina. Nos sorprendió no haber visto una expresión de las UIA, por lo menos reconociendo este esfuerzo y acompañándolo. Y es una empresa emblemática para la Argentina y para la UIA, que ahora puede seguir funcionando”.

El funcionario productivo le fue frontal a Funes de Rioja: “Quiero que tengamos una relación abierta, honesta, de diálogo sincero, como el que tuvimos con la conducción que encabezó Miguel Acevedo y en la que estaban la mayoría de los que hoy están ahí. Por eso no entiendo bien los motivos por el cual esto ha cambiado. Nosotros no cambiamos, nosotros tenemos la misma política y el mismo espíritu de diálogo y colaboración”. “Estamos viviendo un escenario de pandemia y parece que muchas veces queda omitido en este tipo de análisis”, remarcó.

“Quiero que podamos trabajar primero enfatizando las coincidencias, que son un montón. Me parece que está claro que al sector industrial le hemos dado un montón de respuestas a los problemas que han planteado. Quiero que trabajemos de manera honesta, sincera, con mucho esfuerzo técnico y capacidad de diálogo los puntos en los que hay diferencia, que también existen”, pidió Kulfas. “Tenemos que trabajar juntos para la contención de la industria en esta pandemia y para la recuperación que se viene. Cuenten con nosotros para eso, pero no cuenten para entrar en la grieta, no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar efectivamente con aquellos que tengan ganas de ir por este camino de la producción nacional, el trabajo y del diálogo, buscando soluciones a los problemas”, aclaró.

Por último, el ministro puso sobre la mesa las declaraciones del flamante presidente de la UIA al diario Perfil: “Me sorprendió Daniel que cuando te preguntan en un reportaje si ves reactivación que digas que hay reactivación en aquellas industrias ligadas a la construcción y en la construcción misma”. A esto le respondió: “La verdad que la información del INDEC dice que de 16 ramas industriales, hay 12 que están en claro proceso de recuperación respecto 2019 y la realidad es que esto lo encabeza maquinaria de equipo, lo sigue electrónica, equipamiento médico, alimentación y más ramas que no necesariamente están vinculadas con la construcción”.

El ministro fue más allá y le planteó las ganancias extraordinarias que registran varias de las compañías representadas en la entidad fabril. “Sabemos que hay balances que se han saneado con el cambio de política industrial, balances que daban pérdidas a empresas emblemáticas, que perdían plata y hoy están dando con balances positivos”, no omitió Kulfas. “Me parece que hay un cambio que es indisimulable. El sector automotriz, con más autopartes nacionales, el sector textil, con nuevas inversiones en todo el país y como esos hay muchos más”, expresó.

Después de esto, le contestó Funes, quien argumentó que su respuesta a Perfil sólo fue por mencionar un ejemplo. Sobre lo levantado por otros medios de comunicación adujo que no se podía hacer cargo. Ante esto, Kulfas le resaltó que debería al menos haber reconocido las políticas que se llevan adelante. Le pidió un diálogo sincero, después de lo cual el ministro se desconectó y continuó la reunión de comité de la UIA.