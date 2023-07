Precio del trigo escaló casi US$21 en Chicago tras nuevos bombardeos de Rusia a puertos ucranianos

El precio del trigo lideró las subas en el mercado de Chicago con un salto del 8,49% (US$ 20,94) hasta los US$ 267,40 la tonelada, tras la salida de Rusia del acuerdo del corredor seguro de granos ucranianos en el Mar Negro el lunes.

A esto se sumó que Rusia atacó por segunda jornada consecutiva al puerto ucraniano de Odesa, considerado como el principal para el despacho de granos, a lo que se sumaron bombardeos a las terminales de Chornomorsk.

Según manifestó el ministro de Agricultura de Ucrania, Mikola Solski, se necesitará “al menos un año para reparar por completo las infraestructuras dañadas. En el puerto de Chornomorsk, fueron destruidas 60.000 toneladas de granos que tendrían que haber sido enviadas por el corredor cerealero hace 60 días”,

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No obstante, "el hecho que le dio el mayor impulso alcista a los precios de los cereales fue una comunicación del Ministerio de Defensa de Rusia donde se advirtió que considerará a todos los buques que viajen a los puertos de Ucrania sobre el Mar Negro como posibles transportadores de cargas militares a partir del 20 de julio", explicaron los analistas de la consultora Granar.

En este sentido, el gobierno ruso agregó que “en consecuencia, los países a cuya bandera pertenezcan dichos barcos se considerarán involucrados en el conflicto de Ucrania del lado del régimen de Kiev”.

A partir de esto, "los grandes fondos de inversión que en los últimos meses habían dejado de considerar serias las amenazas rusas de salir del acuerdo de granos, ahora vuelven tras sus pasos y se lanzan a comprar contratos de trigo por la posible interrupción de los despachos de Ucrania", indicaron los especialistas de la corredora.

Por su parte, la analista de mercados de la corredora FyO, Mariela Brandolin, marcó que para el negocio internacional de granos fue "una novedad que Rusia no renueve el acuerdo. Las veces que amenazó con no renovar, no fue cierto. Esta vez sí".

"Un dato no menor es que gracias al acuerdo, Ucrania logró exportar casi 33 millones de toneladas, entre los que se incluye un 51% maíz y un 27% trigo. Este país implica en el mercado mundial, el 12% de las exportaciones de maíz, el 9% de trigo, el 17% de cebada y el 46% de aceite de girasol", destacó Brandolin .

La analista sostuvo que Rusia "viene pidiendo, a cambio de firmar el acuerdo, que se levanten las sanciones que afectan sus propias exportaciones. Mi sensación es que volverán a renovar el acuerdo, ya que a nadie le conviene que los precios de los granos se disparen nuevamente a valores similares a los que vimos al inicio de la guerra".

"Si esto no sucede, en adelante podremos contar con este fundamento alcista que actúe de soporte para los precios", completó.

Para el responsable del Área de Análisis de Mercados de la corredora de granos Grassi, Ariel Tejera, "los mercados son muy sensibles a la situación del Mar Negro", cuestión que afecta a los precios de los granos.

"Recordamos que la incertidumbre sobre el futuro de la oferta desde tal origen desató importantes subas en los precios el año pasado. La discrecionalidad de la geopolítica vuelve a ser un factor clave, poco predecible, para el devenir de las cotizaciones", agregó.

En lo que respecta a los demás granos, el maíz continuó también con la tendencia alcista iniciada ayer, con un incremento del 3,16% (US$ 6,59) para cerrar a US$ 214,75 la tonelada, mientras que en la BCR el aumento fue de US$ 10 hasta los US$ 190 la tonelada.

Como en el caso del trigo, la razón principal de la suba pasó por los ataques a los puertos ucranianos por parte de Rusia tras caerse el acuerdo por los granos.

"En este escenario, Kiev deberá –necesariamente– volver a canalizar sus cargas por las vías alternativas que ya uso antes del acuerdo, es decir, el rio Danubio y el transporte terrestre (camiones y trenes) hacia los países limítrofes", indicaron desde Granar.

Sumó a la tónica alcista el persistente déficit de humedad en zonas estadounidenses productoras de granos gruesos y los pronósticos de pocas lluvias para lo que resta de julio, el mes clave para los rindes del maíz.

En el mercado argentino, en el segmento disponible de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el cereal no contó con ofertas abiertas.

Por último, la soja marcó en Chicago un saldo dispar en sus valores, ya que el contrato de agosto cayó 0,03% (US$ 0,18) hasta los US$ 548,03 la tonelada, mientras que el de septiembre ganó 0,93% (US$ 4,87) y se posicionó en US$ 526,17 la tonelada.

En el caso de la posición de más próximo vencimiento, la baja se debió a una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos.

En cuanto a los contratos más alejados, la persistente sequía en zonas productoras de Estados Unidos impulsaron los precios.

Sus subproductos cerraron al alza, con un incremento en el aceite del 3,12% (US$ 44,09) hasta los US$ 1.456,13 la tonelada, a la vez que la harina avanzó 0,24% (US$ 1,21) para posicionarse en US$ 489,20 la tonelada.

Con información de Télam