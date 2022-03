El trigo alcanzó su valor más alto en 14 años a US$ 368,54 la tonelada

La cotización del trigo en el mercado de Chicago, en los Estados Unidos, alcanzó su valor más alto en 14 años al cotizar a US$ 368,54 la tonelada, como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania.

Precisamente Rusia y Ucrania conforman un bloque que es el principal proveedor mundial de trigo, del cual dependen en gran medida los países del norte de África y los del sudeste asiático.

A partir del ataque armado de Rusia a Ucrania, el comercio desde los puertos de ambos países está paralizado y sin señales de volver a reactivarse en el corto plazo.

La vertiginosa suba se gestó ayer cuando el trigo alcanzó un valor de US$ 368,08, tras una suba de US$ 27,10 en la jornada sobre el contrato para este mes.

Previo a la apertura de hoy, la actividad nocturna en Chicago marcó una nueva suba de 0,46% para ubicar el precio en US$ 368,54.

Según un cálculo de la consultora rusa SovEcon, al inicio de las acciones bélicas a Ucrania le quedaban alrededor de 6 millones de toneladas de trigo para exportar correspondientes a la campaña 2021/2022, mientras que Rusia contaría con entre 7 y 7,5 millones para sus ventas.

Las exportaciones de trigo desde Rusia y desde Ucrania en la actual campaña se prevén en 35 y en 24 millones de toneladas, respectivamente, según las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

En forma conjunta representan el 28,5% del comercio total del grano fino.

El repentino crecimiento en el valor del trigo hizo que Egipto, el principal importador mundial de trigo, cancelara dos veces en menos de una semana dos licitaciones de compra, destacó la comercializadora argentina Granar.

La última compra de trigo, Egipto la hizo el 17 de febrero a Rumania –120.000 toneladas–, pagando US$ 318 FOB (puesta en el barco), más US$ 20,55 de fletes.

El jueves pasado la única oferta presentada fue de Francia, con un valor FOB de US$ 399 más US$ 49,55 de flete.

Ayer hubo dos ofertas francesas, cotizadas en US$ 389,92 y en US$ 399 dólares, con fletes de US$ 39,30, a la que se agregó una propuesta de Estados Unidos con un valor FOB de US$ 447 y con un flete de US$ 70.

Por otra parte, si los enfrentamientos se prolongan comenzarán a poner en riesgo las siembras de trigo de primavera, que en general representan cerca del 30% de la producción total en ambos países.

Con información de Télam