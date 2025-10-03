Aumenta el transporte público, colectivos y subtes en octubre 2025: el nuevo precio de cada tarifa

Cuánto cuesta el colectivo con aumento

A partir del 1° de octubre rige un nuevo cuadro tarifario para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tal como ocurre al inicio de cada mes, se aplica la actualización automática que combina la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto (1,9%) más un adicional del 2%, lo que arroja un aumento del 3,9%.

De esta forma, se modifican los boletos de colectivos de jurisdicción porteña y bonaerense, además de los viajes en subte, Premetro y peajes. En cambio, las líneas de colectivos de jurisdicción nacional no reciben incrementos en octubre y mantienen las mismas tarifas que se aplican desde julio.

Un punto clave es que los pasajeros con la tarjeta SUBE registrada acceden al subsidio correspondiente, mientras que aquellos que no la tienen a su nombre deben pagar hasta un 60% más caro, ya que pierden el beneficio automático.

Cuánto aumenta el colectivo en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad, el boleto varía según la distancia recorrida. Para los tramos más cortos, de hasta tres kilómetros, el costo se ubica apenas por encima de los $540. En los recorridos intermedios, entre 6 y 12 kilómetros, la tarifa supera los $650, mientras que los viajes más largos llegan a más de $700.

Valor de los colectivos en octubre

Colectivos en la Provincia de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense también se aplica la actualización automática. Allí, el pasaje mínimo se ubica por encima de los $550 con SUBE registrada, mientras que para los tramos más extensos supera los $750. Los beneficiarios de la Tarifa Social pagan una fracción de esos valores, y en el caso de las SUBE sin registrar, los importes llegan a duplicarse.

Mínimo (0 a 3 km): alrededor de $550 con SUBE registrada, $875 sin registrar.

Tramos más largos (más de 27 km): cerca de $755 con SUBE registrada, por encima de $1.190 sin registrar.

Cuánto cuesta el colectivo en octubre

Colectivos nacionales

Las líneas nacionales —aquellas que cruzan tanto la Ciudad como la Provincia— no tienen aumentos en octubre. En este caso, los precios se mantienen estables desde julio y van de los $451 a más de $618 según la distancia recorrida, aunque nuevamente la diferencia entre tener la SUBE registrada o no es clave, ya que los viajes sin registrar superan los $900.

Subte y Premetro

El subte porteño también refleja el incremento de octubre. El boleto base se ubica por encima de los $1.100, aunque se aplican descuentos progresivos a los pasajeros frecuentes: quienes superan los 20, 30 y 40 viajes mensuales reciben rebajas del 20%, 30% y 40% respectivamente.

Para los usuarios sin la SUBE registrada, el costo inicial supera los $1.700. En tanto, el Premetro fija una tarifa única que ronda los $390, pero que trepa a más de $600 si la tarjeta no está registrada.