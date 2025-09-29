La tendencia a la baja afecta también a otras alternativas clásicas de transportes circunscritos en distritos específicos, como el uso de la red ferroviaria de pasajeros del AMBA.

El uso del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió una caída de hasta el 22% en la cantidad de usuarios, según informó el director del Grupo DOTA Transporte, Marcelo Pasciuto.

La afección impulsada por el impacto del costo del boleto en la economía familiar y el resguardo en materia de seguridad, encuentra su mayor pico en los horarios nocturnos, donde la demanda registrada por las unidades "es casi nula", subrayó Pasciuto en diálogo con Radio Rivadavia.

De acuerdo a los datos preliminares del informe "Pasajeros Pagos Transportados" elaborado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRTP), desde enero hasta agosto 2025, disminuyó la cantidad de usuarios en las seis líneas que unen el conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, excepto junio donde la suba interanual fue solo del 1,2%.

El peso del transporte en la economía de los hogares

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), un hogar promedio del AMBA destinó en agosto $ 73.019 al transporte, un incremento del 56% interanual.

Ese gasto se ubicó 22,4 puntos por encima de la inflación general (33,6%) y superó la evolución del salario mínimo (22,77%) en el mismo período. En lo que va de 2025, el desembolso escaló un 30%, mientras que desde diciembre de 2023 la suba acumulada trepa al 810%, producto de los ajustes implementados por el gobierno de Javier Milei.