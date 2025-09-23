Departamentos: el precio del metro cuadrado en el AMBA aumentó 7,6% en departamentos

En agosto, el precio mediano de venta en dólares por metro cuadrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó 7,6% en departamentos y 1,1% en casas respecto al mismo mes de 2024, con marcadas diferencias según la zona y el tipo de inmueble.

La Ciudad de Buenos Aires lideró las subas, con un aumento del 7,7% interanual en departamentos y 3,7% de aumento en casas.

¿En qué barrios de la Ciudad aumentó más el metro cuadrado?

Departamentos en CABA

1. Agronomía: +15,7%

2. Saavedra: +10,4%

3. Villa Devoto: +10,2%

Casas en CABA

1. Belgrano: +23,4%

2. Villa Urquiza: +12,3%

3. Núñez: +10%

Cuánto cuesta alquilar en CABA en septiembre del 2025

Un reciente del sitio Zonaprop señaló que el valor promedio de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires ronda los 850 dólares mensuales. Este análisis se basó en los avisos de alquiler publicados en dólares por distintos anunciantes y marca un aumento sostenido durante el último año.

En el último mes, el precio promedio escaló un 0,33%, mientras que en lo que va de 2025 acumula un incremento del 19,46%. Si se toma un período más amplio, la suba interanual alcanza el 35,08%, lo que muestra un mercado que no detiene su escalada.

El documento también destacó los extremos del mercado porteño. Puerto Madero sigue siendo el barrio más caro, con un alquiler promedio de 1.312 dólares por un departamente de dos ambientes. Le siguen Colegiales con 1.160 dólares y Monserrat con 1.057 dólares. En contraste, el barrio más accesible es Balvanera, donde el precio promedio es de 700 dólares. San Nicolás y Caballito aparecen como opciones también económicas, con valores próximos a los 700 dólares mensuales. La diferencia entre la zona más cara y la más barata supera los 600 dólares por mes.

En el rango medio, Palermo lidera con un precio promedio de 934 dólares, seguido por Núñez con 920 dólares y Belgrano con 911 dólares. Otros barrios que se ubican cerca del promedio general son Chacarita (850 dólares), San Telmo (843 dólares) y Recoleta (829 dólares). Más abajo aparecen Villa Urquiza, Almagro, Villa Crespo y Retiro, con precios que oscilan entre 792 y 802 dólares.