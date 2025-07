Tickmill, un bróker global de multiactivos de referencia, ha lanzado hoy una nueva y renovada identidad de marca junto con una experiencia digital modernizada. Una transformación que refleja la evolución de la empresa hacia una marca más definida y reconocible, siempre manteniéndose fiel a su misión fundacional: poner en manos de los traders herramientas, condiciones y soporte en los que pueden confiar plenamente.

Más que un cambio cosmético, la nueva identidad de marca de Tickmill se ha desarrollado de manera estratégica para comunicar mejor sus puntos fuertes, estar en sintonía con sus ambiciones y aportar claridad y transparencia a un mercado competitivo y saturado de servicios.

“Con el paso de los años, Tickmill se ha transformado en algo verdaderamente extraordinario, y me siento afortunado de tener la oportunidad de seguir construyendo sobre una base tan sólida”, comenta Kay Hook, director de Marketing de Tickmill. “Esta renovación de marca no va de reinventar quiénes somos, sino de perfeccionar nuestra esencia y llevarla a un nivel superior. Nuestro objetivo ha sido crear una identidad más clara y segura, que refleje el valor que ponemos en manos de los traders día tras día. Creo firmemente que las marcas no solo deben construirse para verse bien, sino para funcionar bien. Esta renovación se basa en una estrategia bien fundamentada. que ha sido posible gracias al trabajo y a la dedicación de nuestro equipo global. Su creatividad y compromiso son las fuerzas que han logrado hacer realidad este proyecto, y yo me siento increíblemente orgulloso de todo lo que hemos conseguido crear juntos”.