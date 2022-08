Suben las expensas: el Gobierno confirmó que no habrá subsidios para consorcios

Así lo especificó la secretaria de Energía, Flavia Royón, quien también aclaró que habrá una quita de subsidios a la luz para comercios y pymes.

El Gobierno confirmó que se le quitará la totalidad de los subsidios a los consumos energéticos realizados en los sectores de uso común de los edificios y viviendas, lo que generará un aumento de las expensas a partir del próximo mes, detalló la secretaria de Energía, Flavia Royón, el último miércoles.

Acerca de qué pasará con el precio de las tarifas energéticas para los consumos realizados a nivel de consorcios, Royón afirmó que "se les va a retirar el 20% (del subsidio) en esta primera etapa". "En el segmento general estamos contemplando excepciones como puede ser en el caso de los comedores y merenderos, pero no consorcios", señaló. Por lo tanto, además de la factura individual, quienes viven en edificios deberán afrontar un aumento en las expensas por el alza en los gastos comunes.

La funcionaria también anticipó que los comercios entrarán en el denominado "ramo general" que estará afectado por la quita de subsidios. "En esta primera etapa se les va a retirar un 20% (del subsidio). Por ejemplo, para un consumo de 1000 kWh por mes, como puede ser el de un kiosco o un almacén, el ajuste va a ser de aproximadamente unos 2.000 o 3.000 pesos en esta primera etapa".

Royón especificó que la misma situación de quita de un 20% de los subsidios a la luz en el primer tramo afectará a las pymes, aunque por el momento no habrá una quita de los subsidios en el gas para las pequeñas empresas. También señaló que no habrá distinción entre pequeñas y grandes empresas, pero que sí puede haber excepciones para que entidades sociales o educativas mantengan sus subsidios.

La secretaria de Energía sostuvo que "por ahora no va a haber nuevos aumentos", y estimó que "el año próximo el costo de la energía va a tender a bajar pero aún hay mucha incertidumbre de precios". Y aclaró que "aun hay muchas personas que no se inscribieron", mientras que reiteró el pedido para que se inscriban llenando el formulario del Registro a los Accesos de Subsidios a la Energía (RASE)".

También explicó que "las personas de menores ingresos, no tienen aumentos y los que van a pagar tarifa plena son 4,5 millones de familias en el caso de la electricidad y 3,5 millones de familias en el caso del gas", e indicó que "las familias que cuentan con ingresos medios y gastan hasta 400kw, no recibe aumentos". "En el caso de las familias con ingresos medios y gastan más de 400 kw, se aplicarán los aumentos sólo por el excedente sobre ese consumo", añadió.

Royón aclaró que los jubilados que ganan menos de 109.000 caen en este grupo. "No van a recibir aumentos. Estamos trabajando en el caso de las personas que no están inscriptas porque no saben o no tuvieron acceso al celular, como puede ser el caso de los jubilados, cruzando los datos con las provincias y con Anses para preservarlos en esta primera etapa y no retirarle los subsidios. Pero deben inscribirse", insistió.