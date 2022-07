Segmentación de tarifas: la primera quita de subsidios a la luz ya tiene fecha

El vicepresidente de Cammesa, Santiago Yanotti, dijo que en septiembre se efectivizará la primera quita de parte de los subsidios a la luz y el gas.

El vicepresidente de Compañía Administradora del Mercado Mayorista (Cammesa), Santiago Yanotti, aseguró este lunes que en septiembre próximo se efectivizará la primera quita de subsidios a las tarifas de los servicios de luz y gas a quienes corresponda, según la segmentación que comenzará a aplicarse a partir de agosto para los usuarios de ingresos más altos, de manera gradual. Yanotti buscó precisar las dudas que surgieron a raíz de la aparición del nuevo formulario que tendrán que llenar todos los grupos familiares que quieran seguir beneficiándose del subsidio y les corresponda, según las categorías de ingresos y de tenencia de bienes que planteó el Gobierno.

Remarcó que este régimen de la segmentación "es exclusivamente para usuarios de residencias", y que en el caso de las pequeñas y medianas empresas, clubes o asociaciones de barrio, correrá otro esquema distinto de la segmentación, aún a definir. En este sentido, Yanotti indicó que, con este esquema de reducción de subsidios gradual que se implementará durante 2022, "gran parte del año quedará subsidiado en la Argentina".

"El Gobierno espera tener un impacto fiscal, por el retiro de subsidios sólo a los de ingresos altos para este año, de $ 15.000 millones, y si se mantienen los precios de la energía, de $ 80.000 millones para 2023", señaló en declaraciones a AM 530 y radio Con Vos, En otro orden, consultado por el déficit fiscal, uno de los puntos claves para alcanzar la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario sostuvo que "a pesar de que los precios están elevados en dólares por la guerra, tenemos que garantizar que la energía llegue a las fábricas", dando así la pauta de prioridades.

Respecto de la contabilización de datos de los grupos, indicó que se trata de "un registro vivo", que el usuario podrá ir actualizando "periódicamente" y, por ejemplo, “si queda desempleado, podrá actualizar su situación”, expresó. En cuanto a los próximos pasos luego de llenado el formulario, el vicepresidente de Cammesa explicó que "a fin de julio cierra la etapa de la carga de registro”.

“Durante agosto vamos a hacer los chequeos de los datos y la oportunidad de rectificar de la ciudadanía, los cruces de información y la emisión de los cuadros tarifarios", indicó. Sobre la quita de los subsidios, Yanotti afirmó que "en septiembre se efectivizaría la primera parte", y estimó que, teniendo en cuenta una factura promedio, el aumento será en torno a los $ 1200 en la factura de electricidad "para todos" y en la del gas, se va a definir en agosto.

Por último, consideró que "no hay vulneración a los derechos ni a la privacidad, porque la devolución del formulario es sólo por sí o por no, no pide datos sobre cual bien tiene".