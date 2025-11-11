Scott Bessent confirmó que el Banco Central usó parte del swap con Estados Unidos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este martes que el Banco Central (BCRA) utilizó parte del swap en los últimos días, presumiblemente para recuperar lo invertido en las semanas previas para sostener el peso.

Así lo confirmó Bessent en declaraciones al canal de televisión estadounidense MSNBC. "Se utilizó una pequeña cantidad", confirmó el funcionario de Donald Trump al ser consultado sobre si ya se había activado parte del intercambio de monedas con el Tesoro norteamericano que se cerró en octubre pasado.

"Obtuvimos ganancias con ello", agregó Bessent. De este modo confirmó, como se presumía, que el uso del swap genera intereses que Argentina debe afrontar. Aun así, no precisó cuál es el porcentaje del interés, ni tampoco el porcentaje del monto usado sobre el total de 20.000 millones de dólares.

De todos modos, estimaciones del mercado sugieren que Argentina ya habría utilizado alrededor de 2.700 millones de dólares, que se habría destinado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa a las elecciones.

Asimismo, también se especula que parte de los fondos fueron usados para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado, por un pago total de 850 millones de dólares en intereses.

En ese sentido, el FMI reveló a principios de noviembre que en octubre la Argentina aumentó su tenencia de DEGs (la moneda utilizada por el FMI) en 640,8 millones, mientras que Estados Unidos redujo sus tenencias de DEGs en el mismo monto. Así, se dejaba traslucir que podía ser efecto de una puesta en marcha del acuerdo de monedas entre ambos países.

El swap de monedas entre el BCRA y el Tesoro de Estados Unidos

El 20 de octubre pasado, el Gobierno anunció oficialmente el swap de monedas entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro de Estados Unidos, por un total de 20.000 millones de dólares, y explicó que servirá para la "estabilización cambiaria" y que podrá ser activado para usos específicos, como el descenso de la inflación, el control del tipo de cambio y la intervención en la compra-venta de bonos.

"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta USD 20.000 millones", anunció la entidad monetaria entonces en un comunicado oficial.

El organismo que dirige Santiago Bausili agregó que "el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible".

"El acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes. Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica", agregó el BCRA.

Y cerró: "Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales".