Cuánto sale el boleto de subte en agosto 2025: el precio

Cuánto cuesta el subte en agosto.

Desde agosto rige un nuevo aumento en la tarifa del subte porteño, en el marco del esquema de actualización mensual que sigue la evolución de la inflación. El valor del pasaje varía según la cantidad de viajes realizados en el mes y el medio de pago elegido, con diferencias importantes entre quienes cuentan con la Tarjeta SUBE registrada y quienes no.

El boleto general para quienes utilicen SUBE registrada arranca en $996 para los primeros 20 viajes, pero a medida que aumenta la frecuencia, el costo baja gracias a la tarifa escalonada: $796,80 entre 21 y 30 viajes, $697,20 entre 31 y 40 y $597,60 a partir del viaje 41 en adelante. En cambio, quienes no registren la SUBE pagan mucho más: $1.583,64 por los primeros 20 viajes y recién desde los 41 viajes mensuales acceden a una tarifa de $950,18.

En el caso del Premetro, el valor con SUBE registrada es de $348,60, mientras que sin registrar asciende a $554,27, sin importar la cantidad de viajes.

Cuánto cuesta el subte en agosto.

Aumento del boleto del subte: quiénes viajan gratis

El beneficio del viaje sin costo se mantiene únicamente para jubilados y pensionados con haberes de hasta dos jubilaciones mínimas, personas con discapacidad que presenten el CUD y estudiantes de nivel primario y secundario con pase estudiantil habilitado. Estos grupos deben acreditar el beneficio previamente o presentar la documentación correspondiente. El subte hoy permite abonar con tarjeta SUBE (física o digital), tarjetas bancarias contactless, celulares, relojes inteligentes y hasta códigos QR de billeteras virtuales. Sin embargo, solo la SUBE registrada otorga todos los beneficios estatales, descuentos por combinación en la Red SUBE y la posibilidad de recuperar saldo en caso de robo o pérdida.

Así, agosto llega con un nuevo ajuste que vuelve a poner en el centro la importancia de registrar la SUBE: es la única forma de acceder al cuadro completo de descuentos y evitar pagar casi el doble por cada viaje.

Cómo viajar en subte gratis.

Subte hoy: cambio en la línea D por el partido de River en el Monumental

Este jueves, la línea D del subte porteño modificará su cronograma habitual para acompañar el movimiento de hinchas que asistan al encuentro entre River Plate y Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores, en el Estadio Monumental.

En los días de semana, el último servicio suele salir a las 23.30, pero en esta ocasión se extenderá más allá de la medianoche. Si el partido finaliza en los 90 minutos, los trenes circularán hasta la 1 AM; en caso de definirse por penales, el horario se prolongará hasta la 1.30 AM.

El servicio especial funcionará únicamente desde la estación Congreso de Tucumán, con paradas intermedias en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. Cabe recordar que la estación Plaza Italia se encuentra cerrada por obras desde el 11 de agosto y permanecerá en refacción durante tres meses. Los trabajos incluyen renovación de pisos, cielorrasos, iluminación, murales y piezas patrimoniales.

Desde Subterráneos de Buenos Aires destacaron que esta medida busca ofrecer una alternativa de transporte seguro y rápido para los hinchas, además de contribuir a una desconcentración más ordenada en la salida del estadio.

River recibirá a Libertad a partir de las 21.30 horas en Núñez, luego del empate sin goles en la ida disputada en Asunción. En caso de avanzar, el equipo de Martín Demichelis se cruzará en semifinales con Palmeiras o Universitario de Perú.